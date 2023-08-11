«Они просто отмывают деньги, которые им выделяют в огромном количестве». Файзиев – об обвинениях в договорных матчах
Санжар Файзиев прокомментировал обвинения в договорных матчах.
Он дал комментарий Sports.ru по поводу новости, что у него зафиксировано пять нарушений.
«Забавно, что одна из самых коррумпированных организаций в спорте – ITF, и ITIA, которую они же создали, «борется против коррупции».
Пока это временное отстранение, так как я продолжу с ними судиться. В деле против меня нет никаких прямых доказательств, и вообще все построено на том, во что они сами верят.
Много игроков закрыли без каких-либо улик и доказательств, действуют лишь по своим каким-то убеждениям и косвенным уликам. Я считаю, что они просто отмывают деньги, которые им выделяют в огромном количестве, но для развития тенниса и реальной помощи игрокам ничего не делается. Особенно со стороны ITF», – сказал Файзиев.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
1 комментарий