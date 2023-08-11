«Они просто отмывают деньги, которые им выделяют в огромном количестве». Файзиев – об обвинениях в договорных матчах

Теги ATP ITF Санжар Файзиев Теннис

Санжар Файзиев прокомментировал обвинения в договорных матчах.

Он дал комментарий Sports.ru по поводу новости, что у него зафиксировано пять нарушений.

«Забавно, что одна из самых коррумпированных организаций в спорте – ITF, и ITIA, которую они же создали, «борется против коррупции».

Пока это временное отстранение, так как я продолжу с ними судиться. В деле против меня нет никаких прямых доказательств, и вообще все построено на том, во что они сами верят.

Много игроков закрыли без каких-либо улик и доказательств, действуют лишь по своим каким-то убеждениям и косвенным уликам. Я считаю, что они просто отмывают деньги, которые им выделяют в огромном количестве, но для развития тенниса и реальной помощи игрокам ничего не делается. Особенно со стороны ITF», – сказал Файзиев.

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1 комментарий

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Pol1986
Многие конторы в лайв на постоянной основе не выкатывали явно не просто так) Так что весьма забавное заявление. Расписал отнюдь не 1 гейм в своей карьере
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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