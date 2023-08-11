Троих теннисистов из Казахстана, Узбекистана и Израиля накажут за участие в договорных матчах

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) сообщает об отстранение трех игроков из Казахстана, Узбекистана и Израиля по подозрению в договорных матчах.

У казахского теннисиста Тимура Хабибулина зафиксировано 18 нарушений в период с 2014 по 2018 года. У Санжара Файзиева из Узбекистана – 5. У израильского теннисиста Игоря Смиланского – три.

Игроки были уличены в подтасовке матчей, в угоду необходимым исходам в букмекерских конторах. Кроме того, Хабибулин и сам предлагал другим игрокам деньги, чтобы влиять на исходы матчей. Все трое спортсменов отстранены от участия и посещения любых теннисных турниров. Решение по санкциям в отношении игроков будет принято позднее.

Наивысшей позицией Хабибулина в рейтинге ATP было 753‑е место, Файзиева – 253‑е, Смиланского – 451‑е.

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