Возняцки провела и выиграла первый матч с января 2020-го
Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки в Монреале провела и выиграла первый матч c января 2020-го.
33-летняя датчанка, не имеющая рейтинга WTA, обыграла Кимберли Биррелл 6:2, 6:2. В Монреале она проводит первый турнир после рождения двух детей.
Теперь Возняцки сыграет с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой или Майар Шериф.
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В следующем матче у Возняцки, скорее всего, будет более серьёзный соперник, Вондроушова. Если Вондроушова будет попадать, как на прошедшем Уимблдоне, шансов у Возняцки совсем мало. Однако Вондроушова стабильностью не отличается, любой матч может провалить запросто. А вот если Возняцки пройдёт Вондроушову, то её может ждать Гофф. Это уже будет испытание по полной программе.