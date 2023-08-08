Возняцки провела и выиграла первый матч с января 2020-го

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки в Монреале провела и выиграла первый матч c января 2020-го.

33-летняя датчанка, не имеющая рейтинга WTA, обыграла Кимберли Биррелл 6:2, 6:2. В Монреале она проводит первый турнир после рождения двух детей.

Теперь Возняцки сыграет с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой или Майар Шериф.

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