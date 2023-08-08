Возняцки провела и выиграла первый матч с января 2020-го

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Кимберли Биррелл Теннис

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки в Монреале провела и выиграла первый матч c января 2020-го.

33-летняя датчанка, не имеющая рейтинга WTA, обыграла Кимберли Биррелл 6:2, 6:2. В Монреале она проводит первый турнир после рождения двух детей.

Теперь Возняцки сыграет с чемпионкой «Уимблдона» Маркетой Вондроушовой или Майар Шериф.

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9 комментариев

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Valenchinche
играла отпадно😘
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Сергей48
Вондроушова сейчас на подъеме, вряд ли у Каролин есть шансы, при всём уважении к матери двоих детей!)
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ivan 07
Дадут ей уайлд-карту на американский шлем как бывшей первой ракетке и тем более там два раза играла в финале.
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ivan 07
Ответ Сергей48
Вондроушова сейчас на подъеме, вряд ли у Каролин есть шансы, при всём уважении к матери двоих детей!)
С Вондроушовой расправится быстрее. Для Каро хард ее стихия. А чешка на харде не блещет.
+3
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+1
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Хаскерс
Пока играет очень очень неблизко к топ уровню. Хорошо, что на этом уровне что в ее времена, что сейчас играют дюжины две от силы. Так что попылит. А там, глядишь, и форма придет.
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Hardy
ну прикольно наблюдать за её возвращением)
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goodloser
Для Возняцки Биррелл идеальная соперница в первом матче после большого перерыва. Бьёт она немного посильнее, чем Каролин, но в пределах для неё привычного, и до перерыва большинство её соперниц били сильнее, чем она. При этом ошибается Биррелл немало, то есть это как раз её клиентка.
В следующем матче у Возняцки, скорее всего, будет более серьёзный соперник, Вондроушова. Если Вондроушова будет попадать, как на прошедшем Уимблдоне, шансов у Возняцки совсем мало. Однако Вондроушова стабильностью не отличается, любой матч может провалить запросто. А вот если Возняцки пройдёт Вондроушову, то её может ждать Гофф. Это уже будет испытание по полной программе.
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Hardy
посмотрел хайлайт- бх неплох, тащит как будто не уходила, ралли выдерживает легко. пошумит, если здоровье позволит
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Stas Salesov
Ответ ivan 07
С Вондроушовой расправится быстрее. Для Каро хард ее стихия. А чешка на харде не блещет.
Поддерживаю, ждем апсет и "сенсацию"
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