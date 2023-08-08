Чемпионы US Open получат по 3 млн долларов. Призовой фонд вырос на 8%

US Open объявил призовой фонд на турнир-2023. По сравнению с 2022-м он увеличен на 8% и составит 65 млн долларов.

В одиночном разряде призовые распределятся так:

Первый круг – 81,5 тысячи долларов;

Второй круг – 123 тысячи долларов;

Третий круг – 191 тысяча долларов;

Четвертый круг – 284 тысячи долларов;

Четвертьфинал – 455 тысяч долларов;

Полуфинал – 775 тысяч долларов;

Финал – 1,5 млн долларов;

Титул – 3 млн долларов.

Турнир стартует 28 августа.

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