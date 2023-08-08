Чемпионы US Open получат по 3 млн долларов. Призовой фонд вырос на 8%

Теги US Open ATP WTA призовые Теннис

US Open объявил призовой фонд на турнир-2023. По сравнению с 2022-м он увеличен на 8% и составит 65 млн долларов.

В одиночном разряде призовые распределятся так:

  • Первый круг – 81,5 тысячи долларов;
  • Второй круг – 123 тысячи долларов;
  • Третий круг – 191 тысяча долларов;
  • Четвертый круг – 284 тысячи долларов;
  • Четвертьфинал – 455 тысяч долларов;
  • Полуфинал – 775 тысяч долларов;
  • Финал – 1,5 млн долларов;
  • Титул – 3 млн долларов.

Турнир стартует 28 августа.

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5 комментариев

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hazrat67
Турнир пройдет 3-16 июля.?????
Внимательнее, пожалуйста
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Syndycate
Все равно еще далеко до доковидного времени, в 2019 вроде 3.8 млн победители получили
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Кавабунга Шреддоголовый
3-16 июля? В эти даты проходил Уимблдон)))
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Сергей48
Ответ Maratik1982
Алькарас разбогатеет еще на 3 мульта баксов
Вычти налоги😉
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