Рейтинг ATP. Циципас обошел Рууда, Эванс обновил личный рекорд, Баес поднялся на 30 строчек

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Чемпион Лос-Кабос Стефанос Циципас обошел Каспера Рууда и стал №4.

Победитель турнира в Вашингтоне Дэн Эванс обновил лучший рейтинг.

Себастьян Баес, взявший титул в Китцбюэле, поднялся на 30 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 августа 2023

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Карлос Алькарас (Испания) 9225
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 8795
3 (3) Даниил Медведев (Россия) 6360
4 (5) Стефанос Циципас (Греция) 5090
5 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4985
6 (6) Хольгер Руне (Дания) 4825
7 (7) Андрей Рублев (Россия) 4595
8 (8) Янник Синнер (Италия) 3815
9 (9) Тэйлор Фриц (США) 3605
10 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 3085
11 (11) Карен Хачанов (Россия) 2900
15 (16) Борна Чорич (Хорватия) 2315
18 (19) Алекс де Минаур (Австралия) 2085
21 (30) Дэн Эванс (Великобритания) 1731
26 (37) Тэллон Грикспор (Нидерланды) 1439
42 (72) Себастьян Баес (Аргентина) 1055
45 (31) Есихито Нисиока (Япония) 1015
51 (48) Роман Сафиуллин (Россия) 927
55 (71) Джордан Томпсон (Австралия) 897
71 (75) Аслан Карацев (Россия) 818
80 (91) Хауме Муньяр (Испания) 745
84 (116) Доминик Тим (Австрия) 706
87 (87) Павел Котов (Россия) 693
92 (35) Ник Кириос (Австралия) 675
93 (93) Александр Шевченко (Россия) 671
97 (100) Давид Гоффен (Бельгия) 621
100 (113) Илья Ивашко (Беларусь) 607
140 (139) Рафаэль Надаль (Испания) 445
155 (154) Иван Гахов (Россия) 394

 

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