Рейтинг ATP. Циципас обошел Рууда, Эванс обновил личный рекорд, Баес поднялся на 30 строчек

Чемпион Лос-Кабос Стефанос Циципас обошел Каспера Рууда и стал №4.

Победитель турнира в Вашингтоне Дэн Эванс обновил лучший рейтинг.

Себастьян Баес, взявший титул в Китцбюэле, поднялся на 30 строчек.

FedEx ATP Rankings

Положение на 7 августа 2023

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