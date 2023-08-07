Рейтинг ATP. Циципас обошел Рууда, Эванс обновил личный рекорд, Баес поднялся на 30 строчек
Чемпион Лос-Кабос Стефанос Циципас обошел Каспера Рууда и стал №4.
Победитель турнира в Вашингтоне Дэн Эванс обновил лучший рейтинг.
Себастьян Баес, взявший титул в Китцбюэле, поднялся на 30 строчек.
Положение на 7 августа 2023
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Карлос Алькарас (Испания)
|9225
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|8795
|3 (3)
|Даниил Медведев (Россия)
|6360
|4 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5090
|5 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4985
|6 (6)
|Хольгер Руне (Дания)
|4825
|7 (7)
|Андрей Рублев (Россия)
|4595
|8 (8)
|Янник Синнер (Италия)
|3815
|9 (9)
|Тэйлор Фриц (США)
|3605
|10 (10)
|Фрэнсис Тиафу (США)
|3085
|11 (11)
|Карен Хачанов (Россия)
|2900
|15 (16)
|Борна Чорич (Хорватия)
|2315
|18 (19)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|2085
|21 (30)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1731
|26 (37)
|Тэллон Грикспор (Нидерланды)
|1439
|42 (72)
|Себастьян Баес (Аргентина)
|1055
|45 (31)
|Есихито Нисиока (Япония)
|1015
|51 (48)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|927
|55 (71)
|Джордан Томпсон (Австралия)
|897
|71 (75)
|Аслан Карацев (Россия)
|818
|80 (91)
|Хауме Муньяр (Испания)
|745
|84 (116)
|Доминик Тим (Австрия)
|706
|87 (87)
|Павел Котов (Россия)
|693
|92 (35)
|Ник Кириос (Австралия)
|675
|93 (93)
|Александр Шевченко (Россия)
|671
|97 (100)
|Давид Гоффен (Бельгия)
|621
|100 (113)
|Илья Ивашко (Беларусь)
|607
|140 (139)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|445
|155 (154)
|Иван Гахов (Россия)
|394
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