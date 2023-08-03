Чилич пропустит всю американскую серию турниров. У него снова проблемы на прооперированном колене

Теги ATP Марин Чилич Теннис

Чемпион US Open-2014 Марин Чилич рассказал, что пропустит всю американскую серию турниров.

«К сожалению, сегодня плохие новости. С коленом возникли новые проблемы, и они откладывают мое возвращение в тур. Придется пропустить все американские турниры», – написал хорват.

В конце июля в Умаге Чилич провел первый турнир за полгода. До этого он перенес операцию на колене.

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1 комментарий

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