Фриц о сериале «Брейк-пойнт»: «Появились люди, которые за теннисом не следят, но знают меня как человека из сериала»

Тэйлор Фриц рассказал, добавил ли теннису популярности сериал Netflix «Брейк-пойнт».

«Мне кажется, что да. Я не привык, что меня узнают, а если и узнают, то я обычно предполагаю, что этот человек – большой поклонник тенниса (улыбается).

А сейчас появились люди, которые за теннисом не следят, меня как игрока не знают, но знают меня как человека из сериала. Это прикольно, потому что эти люди могут обратить внимание на теннис».

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