Фриц о сериале «Брейк-пойнт»: «Появились люди, которые за теннисом не следят, но знают меня как человека из сериала»

Теги ATP Тэйлор Фриц Теннис

Тэйлор Фриц рассказал, добавил ли теннису популярности сериал Netflix «Брейк-пойнт».

«Мне кажется, что да. Я не привык, что меня узнают, а если и узнают, то я обычно предполагаю, что этот человек – большой поклонник тенниса (улыбается).

А сейчас появились люди, которые за теннисом не следят, меня как игрока не знают, но знают меня как человека из сериала. Это прикольно, потому что эти люди могут обратить внимание на теннис».

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1 комментарий

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Великий Алонсо
Посмотрел пару серий. Ну что сказать, как по мне типикал история нетфликс, высоссанная из пальца спортивная, натянутая драма. Пытаются сделать интригу из каждого малейшего момента, мне, как человеку который хорошо знает и разбирается в этом виде спорта, было просто смешно смотреть этот сериал. Сериал скорее для тех, кто о теннисе ничего не знает, тогда возможно во время просмотра не будет одна ладонь на лбу, типа "facepalm".
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