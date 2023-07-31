Возняцки потренировалась с Руне в Монте-Карло
Каролин Возняцки выложила фото с тренировки с Хольгером Руне в Монте-Карло.
Месяц назад датчанка объявила о возобновлении карьеры и предположила, что может сыграть с Руне микст на Олимпиаде-2024.
«Сегодняшняя тренировка датского дуэта! Спасибо Хольгеру 💪🏻🇩🇰», – подписала фото чемпионка Australian Open-2018.
Напомним, Возняцки вернется в тур на турнире в Монреале, который пройдет на следующей неделе.
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и когда Хольгер познакомится со своими маленькими братиком и сестренкой?😀