Возняцки потренировалась с Руне в Монте-Карло

Теги WTA Каролин Возняцки National Bank Open Теннис

Каролин Возняцки выложила фото с тренировки с Хольгером Руне в Монте-Карло.

Месяц назад датчанка объявила о возобновлении карьеры и предположила, что может сыграть с Руне микст на Олимпиаде-2024.

«Сегодняшняя тренировка датского дуэта! Спасибо Хольгеру 💪🏻🇩🇰», – подписала фото чемпионка Australian Open-2018.

Напомним, Возняцки вернется в тур на турнире в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

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8 комментариев

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OnlyDendy
Ждём с нетерпением
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Stas Salesov
😍Отличное семейное фото
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DjokoND
Мать и дитя
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Кавабунга Шреддоголовый
Готовятся к олимпийскому миксту
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Sincere
Ладно, в какой серии эти двое сдадут тест на днк?
и когда Хольгер познакомится со своими маленькими братиком и сестренкой?😀
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