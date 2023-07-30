Вукич в Атланте обыграл третьего более рейтингового соперника подряд и впервые вышел в финал ATP

82-я ракетка мира Александр Вукич, в субботу в Атланте обыгравший Юго Эмбера 3:6, 7:6, 7:5, прошел третьего более рейтингового соперника подряд и впервые вышел в финал ATP (в этом году трижды играл в финалах «Челленджеров»).

В двухчасовом матче бывший игрок сборной Иллинойсского университета выполнил 34 виннерса, половина из которых была эйсами. Со счета 4:5 в третьем сете 27-летний австралиец проиграл только два очка.

Благодаря выходу в финал, где Вукич встретится с Тэйлором Фрицем, он обновит личный рейтинговый рекорд, поднявшись под топ-60.

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