Юбенкс после выхода во второй круг в Атланте: «Посмотрим, куда меня приведет лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой»

Теги ATP BB&T Atlanta Open Кристофер Юбенкс Андрес Мартин Теннис

Кристофер Юбенкс поделился эмоциями после выхода во второй круг в Атланте.

Он обыграл Андреса Мартина (WC) 6:2, 6:4.

«Я уехал, по-моему, еще в апреле и провел в дороге 12 недель подряд, из них 11 недель играл. Были и взлеты, и падения, но позитивные моменты стали появляться ближе к концу, и все шло очень хорошо.

Надеюсь, смогу продолжить эту тенденцию. Посмотрим, куда меня приведет лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой, так что я надеюсь продолжать в том же духе».

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1 комментарий

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bangura00
Молодец
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