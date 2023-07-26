Юбенкс после выхода во второй круг в Атланте: «Посмотрим, куда меня приведет лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой»

Кристофер Юбенкс поделился эмоциями после выхода во второй круг в Атланте.

Он обыграл Андреса Мартина (WC) 6:2, 6:4.

«Я уехал, по-моему, еще в апреле и провел в дороге 12 недель подряд, из них 11 недель играл. Были и взлеты, и падения, но позитивные моменты стали появляться ближе к концу, и все шло очень хорошо.

Надеюсь, смогу продолжить эту тенденцию. Посмотрим, куда меня приведет лето. Весь этот год уже кажется сбывшейся мечтой, так что я надеюсь продолжать в том же духе».

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