Рууд вступился за соотечественницу, вынужденную извиниться за выступление на «Уимблдоне» с россиянкой: «Это похоже на охоту на ведьм»

Теги Уимблдон пары ATP WTA Александра Панова Политика Каспер Рууд Ульрикке Эйкери Теннис

Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вступился за соотечественницу Ульрикке Эйкери, раскритикованную в Норвегии за выступление на «Уимблдоне» в паре с россиянкой Александрой Пановой.

Вчера утром Эйкери принесла извинения:

«Выбирая партнершу на парный разряд «Уимблдона», я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Оглядываясь назад, я хотела подумать об этом заранее, но, к сожалению, не подумала. Очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», – цитировал теннисистку NRK.

Когда Рууду задали вопрос о ситуации на предтурнирной пресс-конференции в Баштаде, он ответил:

«В этом году русских допустили на «Уимблдон» в отличие от прошлого, поэтому я не думаю, что из этого нужно делать проблему. Это вообще могло произойти неосознанно. Я считаю эту критику немного глупой и похожей на охоту на ведьм.

Она не поддерживает Россию, даже если выступает с русской партнершей. Да и сама эта русская теннисистка, скорее всего, 90 процентов жизни проводит за пределами России. А если в этом нет поддержки России, то за что тогда извиняться?» – цитирует финалиста «Ролан Гаррос» NRK.

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7 комментариев

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HK Traktor
Это не похоже, это она и есть.
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ekaterina_)))
Это реально дичь, что девочка на НРК вынуждена была извиняться.
+6
-2
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Hardy
Ответ cosset
дико извиняюсь за невежество, но может, поклонники парного тенниса подскажут каким образом сейчас выступают российские спортсмены в парах. только друг с другом? с ними больше никто не хочет выступать или как?
Александрова с китаянкой играла, Звонарева с Зигемунд
+1
0
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Бен Ротенберг
С детства за Каспера.

Молодец, очень адекватные слова!
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Hardy
молодец Рууд
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