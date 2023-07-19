Рууд вступился за соотечественницу, вынужденную извиниться за выступление на «Уимблдоне» с россиянкой: «Это похоже на охоту на ведьм»

Четвертая ракетка мира норвежец Каспер Рууд вступился за соотечественницу Ульрикке Эйкери, раскритикованную в Норвегии за выступление на «Уимблдоне» в паре с россиянкой Александрой Пановой.

Вчера утром Эйкери принесла извинения:

«Выбирая партнершу на парный разряд «Уимблдона», я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Оглядываясь назад, я хотела подумать об этом заранее, но, к сожалению, не подумала. Очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире», – цитировал теннисистку NRK.

Когда Рууду задали вопрос о ситуации на предтурнирной пресс-конференции в Баштаде, он ответил:

«В этом году русских допустили на «Уимблдон» в отличие от прошлого, поэтому я не думаю, что из этого нужно делать проблему. Это вообще могло произойти неосознанно. Я считаю эту критику немного глупой и похожей на охоту на ведьм.

Она не поддерживает Россию, даже если выступает с русской партнершей. Да и сама эта русская теннисистка, скорее всего, 90 процентов жизни проводит за пределами России. А если в этом нет поддержки России, то за что тогда извиняться?» – цитирует финалиста «Ролан Гаррос» NRK.

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