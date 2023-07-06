Рууд о том, почему у него не получается на траве: «Я впервые вышел на травяной корт только лет в 16. У меня нет опыта с детства»

Каспер Рууд рассказал, почему у него получается игра на траве.

Во втором круге «Уимблдона» он проиграл Лиаму Броади. Его баланс на траве составляет 4:7.

«Для начала я впервые сыграл на траве лет в 16. Тогда я впервые вышел на травяной корт. У меня нет опыта с детства. В Норвегии, к сожалению, нет травяных кортов.

С детства я равнялся на Рафу и хотел играть в тяжелый грунтовый теннис. А Рафа тут дважды побеждал. Это показывает, какой он боец, как он впечатляет. Это не значит, что ты не можешь тут хорошо играть, просто удары с верхним вращением не так эффективны, как на грунте.

И есть игроки, как Лиам, которые любят играть плоско и наказывают за каждый удар с верхним вращением. Мне нужно очень низко садиться, вытаскивать его плоские, низкие удары. А он может ждать мои крученые мячи и пробивать.

Для меня это самое сложное. С моей ракеткой и моим настроем мне очень трудно взять и сказать: «На этой неделе буду играть очень плоско и делать совершенно не то, что я делал последние 20 лет».

Это просто сложно. Но я постараюсь. Конечно, у меня есть цель в какой-то момент хорошо здесь выступить. Мне здесь очень нравится, это особенное место. Каждый год все становится только лучше и лучше. Об игроках здесь очень хорошо заботятся».

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