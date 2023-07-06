Рууд о том, почему у него не получается на траве: «Я впервые вышел на травяной корт только лет в 16. У меня нет опыта с детства»

Теги Уимблдон ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд рассказал, почему у него получается игра на траве.

Во втором круге «Уимблдона» он проиграл Лиаму Броади. Его баланс на траве составляет 4:7.

«Для начала я впервые сыграл на траве лет в 16. Тогда я впервые вышел на травяной корт. У меня нет опыта с детства. В Норвегии, к сожалению, нет травяных кортов.

С детства я равнялся на Рафу и хотел играть в тяжелый грунтовый теннис. А Рафа тут дважды побеждал. Это показывает, какой он боец, как он впечатляет. Это не значит, что ты не можешь тут хорошо играть, просто удары с верхним вращением не так эффективны, как на грунте.

И есть игроки, как Лиам, которые любят играть плоско и наказывают за каждый удар с верхним вращением. Мне нужно очень низко садиться, вытаскивать его плоские, низкие удары. А он может ждать мои крученые мячи и пробивать.

Для меня это самое сложное. С моей ракеткой и моим настроем мне очень трудно взять и сказать: «На этой неделе буду играть очень плоско и делать совершенно не то, что я делал последние 20 лет».

Это просто сложно. Но я постараюсь. Конечно, у меня есть цель в какой-то момент хорошо здесь выступить. Мне здесь очень нравится, это особенное место. Каждый год все становится только лучше и лучше. Об игроках здесь очень хорошо заботятся».

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6 комментариев

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Никита Волк
Ответ Mariaku
Мирра Андреева тоже, значит, причина не только в возрасте первого выхода на травяной корт.
Мирре 16 лет и ей легче подстроить свою игру под траву. Сам Каспер говорит о том, что ему тяжело играть по другому, а не так, как он играет 20 лет. Он всю жизнь играет с вращением, что работает на грунте, но на траве в этом смысла нет никакого, а просто взять и поменять свою игру не так просто. У Медведева такие же проблемы, но дела идут получше в этом году
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Mariaku
Мирра Андреева тоже, значит, причина не только в возрасте первого выхода на травяной корт.
+2
-1
+1
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Jefri AG
Позорно продул и отмазывается) Езжай на свои любимые 250-ники, на солидных турнирах тебе ничего не светит, посмешище)
+1
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Andrey Shvalbe
Ответ Никита Волк
Мирре 16 лет и ей легче подстроить свою игру под траву. Сам Каспер говорит о том, что ему тяжело играть по другому, а не так, как он играет 20 лет. Он всю жизнь играет с вращением, что работает на грунте, но на траве в этом смысла нет никакого, а просто взять и поменять свою игру не так просто. У Медведева такие же проблемы, но дела идут получше в этом году
У Медведева-то как раз удары плоские (что не раз отмечали все игроки, особенно Циципас), и это должно хорошо ложиться на траву. При его росте отлично садится под мяч, слайсы ему особых проблем не доставляют. Подача на уровне. Но он излишне сильно любит предсказуемый отскок, которыми естественные покрытия не отличаются. Плюс плоские удары обычно быстрые (помню белоруса Волчкова с такими ударами, в полуфинале Уима был, Шараповой спаринговал), а игру Медведева быстрой назвать трудно.
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Никита Волк
Ответ Andrey Shvalbe
У Медведева-то как раз удары плоские (что не раз отмечали все игроки, особенно Циципас), и это должно хорошо ложиться на траву. При его росте отлично садится под мяч, слайсы ему особых проблем не доставляют. Подача на уровне. Но он излишне сильно любит предсказуемый отскок, которыми естественные покрытия не отличаются. Плюс плоские удары обычно быстрые (помню белоруса Волчкова с такими ударами, в полуфинале Уима был, Шараповой спаринговал), а игру Медведева быстрой назвать трудно.
Про Медведева я не про удары, а про то, что он не может поменять свою игру под другие покрытия. В его случае, под грунт: играет плоско, как всегда, и не может начать играть с вращением, как и Каспер не может начать играть плоско
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