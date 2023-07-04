Рууд о критике за пропуск подготовки к «Уимблдону»: «Это вопрос готовности ко второй части сезона, поэтому мне проще пропустить пару травяных турниров»

Теги Уимблдон ATP Каспер Рууд Теннис

Каспер Рууд отреагировал на критику из-за пропуска травяных турниров перед «Уимблдоном».

Вместо этого норвежец поехал в отпуск, играл в гольф и сходил на концерт The Weeknd.

«У людей может быть любое мнение. Все имеют на это право. Но для меня это долгий год, и летом игрокам нужно делать перерыв, по крайней мере, я так считаю.

Для меня естественное и очевидное решение – пропустить пару травяных турниров, потому что на грунте я играю каждую неделю. В конечном счете ты выматываешься. Кроме того, я был очень уставшим после выхода в финал «Ролан Гаррос». Это единственная возможность, вторая часть сезона тоже напряженная. После «Уимблдона» я сыграю пару турниров на грунте. Можно спорить, что лучше – быть готовым к паре турниров на траве до «Уимблдона» или к паре турниров на грунте после. У каждого может быть свое мнение на этот счет.

Для меня это легкий выбор. Это не значит, что я недостаточно серьезно отношусь к «Уимблдону». Мне нравится хорошо здесь выступать. Но это вопрос физической готовности и готовности ко второй части сезона.

Мне важно сделать небольшой перерыв, и поэтому мне проще пропустить пару травяных турниров.

Но приезжая сюда, выходя на уимблдонские корты, я всегда мотивирован хорошо выступить, и это всегда особенное чувство».

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3 комментария

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Furry
Нормально сыграл, ещё и с Джоком сразится, тогда всем точно придётся замолчать)
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Йенс Мустерманн
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Ну так пропустил бы и этот WIM, чтобы быть готовым к своим грунтовым водокачкам, чего приехал-то?
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Sincere
Как я уже говорила - Рууду к траве не нужна особая подготовка (что бы это ни значило) 😂 Вчера, в первом официальном матче на траве за год коровой на льду совсем не выглядел)
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