Рууд о критике за пропуск подготовки к «Уимблдону»: «Это вопрос готовности ко второй части сезона, поэтому мне проще пропустить пару травяных турниров»

Каспер Рууд отреагировал на критику из-за пропуска травяных турниров перед «Уимблдоном».

Вместо этого норвежец поехал в отпуск, играл в гольф и сходил на концерт The Weeknd.

«У людей может быть любое мнение. Все имеют на это право. Но для меня это долгий год, и летом игрокам нужно делать перерыв, по крайней мере, я так считаю.

Для меня естественное и очевидное решение – пропустить пару травяных турниров, потому что на грунте я играю каждую неделю. В конечном счете ты выматываешься. Кроме того, я был очень уставшим после выхода в финал «Ролан Гаррос». Это единственная возможность, вторая часть сезона тоже напряженная. После «Уимблдона» я сыграю пару турниров на грунте. Можно спорить, что лучше – быть готовым к паре турниров на траве до «Уимблдона» или к паре турниров на грунте после. У каждого может быть свое мнение на этот счет.

Для меня это легкий выбор. Это не значит, что я недостаточно серьезно отношусь к «Уимблдону». Мне нравится хорошо здесь выступать. Но это вопрос физической готовности и готовности ко второй части сезона.

Мне важно сделать небольшой перерыв, и поэтому мне проще пропустить пару травяных турниров.

Но приезжая сюда, выходя на уимблдонские корты, я всегда мотивирован хорошо выступить, и это всегда особенное чувство».

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