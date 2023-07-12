Свитолина о новом тренере: «Я возвращалась постепенно, поэтому у нас было 3-4 месяца, чтобы как следует поработать над тем, что нужно добавить в мою игру»

Элина Свитолина ответила, чем ей помогает тренер Рамон Слюйтер.

Они сотрудничают с начала весны.

«Мы много говорим об игровых стилях и моей игре. Прежде всего, он отличный парень, замечательный человек. Нам очень нравится вместе работать на корте и за его пределами.

Да, просто что-то совпало. Пока все идет хорошо. Я рада, что мы нашли эту связь. Обычно ты начинаешь работать с тренером в межсезонье, и на совместную работу есть всего пара недель, а потом ты сразу едешь на Australian Open.

У нас было больше времени, три-четыре месяца, потому что я возвращалась постепенно. У нас было время, чтобы как следует поработать над элементами, которые, по нашему мнению, нужно добавить в мою игру. Поэтому наш случай немного отличается от остальных».

Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

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