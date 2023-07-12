Свитолина о новом тренере: «Я возвращалась постепенно, поэтому у нас было 3-4 месяца, чтобы как следует поработать над тем, что нужно добавить в мою игру»

Теги WTA Рамон Слюйтер Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина ответила, чем ей помогает тренер Рамон Слюйтер.

Они сотрудничают с начала весны.

«Мы много говорим об игровых стилях и моей игре. Прежде всего, он отличный парень, замечательный человек. Нам очень нравится вместе работать на корте и за его пределами.

Да, просто что-то совпало. Пока все идет хорошо. Я рада, что мы нашли эту связь. Обычно ты начинаешь работать с тренером в межсезонье, и на совместную работу есть всего пара недель, а потом ты сразу едешь на Australian Open.

У нас было больше времени, три-четыре месяца, потому что я возвращалась постепенно. У нас было время, чтобы как следует поработать над элементами, которые, по нашему мнению, нужно добавить в мою игру. Поэтому наш случай немного отличается от остальных».

Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas Salesov
О, это же бывший тренер Кики Бертенс. Неплохой тандем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий