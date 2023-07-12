Синнер о Сафиуллине: «Предположу, что впереди у него очень, очень хороший год»

Теги Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Янник Синнер Теннис

Янник Синнер оценил уровень игры Романа Сафиуллина, которого прошел на «Уимблдоне».

Сейчас Сафиуллин занимает 92-е место в рейтинге, но благодаря успешному выступлению на «Большом шлеме» дебютирует в топ-50.

– На этом турнире вы пока не играли ни с кем из топ-50. Это преимущество или недостаток?

– Я не обращаю на это внимания, потому что какой бы игрок ни прошел так далеко, значит, это очень, очень хороший игрок. И еще я считаю, что сегодня Роман играл на гораздо, гораздо более высоком уровне, чем показывает его текущий рейтинг. Предположу, что впереди у него очень, очень хороший год.

С другой стороны, в прошлом я уже обыгрывал на этих кортах топов. Как я уже сказал, к каждому матчу я подхожу с правильным настроем, стараюсь давить на соперника, а там посмотрим.

Конечно, в каждом матче бывают сложные моменты, но я рад, что оказался в нынешнем положении, и надеюсь, что смогу показать это и в следующем круге.

В полуфинале Синнер поборется с Новаком Джоковичем.

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4 комментария

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RealJon
Зависит только от него, он теперь в топ 40, теперь начинает сетку без квалы.
*Вот там Карацев пока не справляется
+9
0
+9
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Додик Аксель
Рома долго запрягал и в этом сезоне у него прорыв. Пусть он будет для него удачным трамплином для успешного выступления и без травм.
+6
-1
+5
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Матвей Суицидин
Главное, чтобы поверил в себя теперь. а насчёт Синнера предположу, что Новаку он бой даст.
+3
0
+3
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OnlyDendy
Ответ RealJon
Зависит только от него, он теперь в топ 40, теперь начинает сетку без квалы. *Вот там Карацев пока не справляется
Аслан сразу с земли на небо: БШ, ОИ, КД, АТП,500 в один год все в 28 лет, у Ромы по другому: в 2020 первые
круги на Кубке Кремля,в 2021 первые выходы в основу БШ, в 2022 АТП Кубок, в 2023 победы на БШ
+2
0
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