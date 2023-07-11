Сафиуллин о том, что дебютирует в топ-50 после прорыва на «Уимблдоне»: «Если бы не прошел здесь так далеко, то, наверное, играл бы на «Челленджерах»

Роман Сафиуллин прокомментировал то, что дебютирует в топ-50 по итогам «Уимблдона».

– Мы только что говорили об этом с тренером. На следующей неделе – дедлайн подачи заявок на «Мастерс» в Цинциннати, а в рейтинге я буду примерно 42-й, 43-й. Так что я должен участвовать в «Мастерсах» и других турнирах в этом и следующем году. Для меня это отличная возможность играть в основных сетках, не проходя квалификацию на многих турнирах, показать свой лучший теннис, как это получилось здесь.

Когда ты сотый в рейтинге или 115-й, на многих турнирах ты играешь квалификацию. На «Шлемах» – это три раунда, а на турнирах ATP – два. Ты тратишь энергию. Когда ты выходишь свежим, особенно в пятисетовом формате на «Шлемах», это имеет значение.

– Как теперь изменится ваша жизнь после того, как вы сможете попадать на «Мастерсы»? Вы сыграете в Торонто, Цинциннати. Как это повлияет на вашу жизнь?

– Конечно, она изменится. Насчет Канады не уверен, потому что заявка уже сформирована. Еще есть некоторые проблемы с визой, поэтому, скорее всего, я не сыграю.

Но в Цинциннати я должен быть. Это большой турнир. Если бы не прошел здесь так далеко, то, наверное, играл бы на «Челленджерах». 125 очков [за титул] – это хорошо, но на «Мастерсах» за одну победу дают 45. Чтобы на «Челленджерах» заработать столько очков, нужно пройти минимум два круга.

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