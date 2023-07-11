Ига Швентек: «Хочу, чтобы Свитолина выиграла «Уимблдон». Сказала ей об этом у сетки»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Ига Швентек Теннис

Первая ракетка мира Ига Швентек пожелала Элине Свитолиной выиграть «Уимблдон».

Она уступила украинке в четвертьфинале – 5:7, 7:6(5), 6:2.

«Думаю, если оценивать ее карьеру в целом, выиграть «Большой шлем» для нее было бы довольно круто. Она возвращается после рождения ребенка.

Я буду болеть за нее, тем более что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь на ее победу на этом турнире. Вы знаете, как тяжело выиграть «Шлем», но я знаю, что она очень этого хочет. Буду за нее болеть».

Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

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16 комментариев

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SN78
А я буду болеть за Рыбакину или Соболенку. Очень надеюсь что Свитолина проиграет финал и тебе баба Ига будет вдвойне обидно, а мне приятно 😁
+45
-14
+31
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Назар Игорь
Родственные души, породнились на почве русофобии.
+20
-10
+10
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Рус Киссенжер
Ответ Назар Игорь
Родственные души, породнились на почве русофобии.
это точно. весь мир породнился после 24.02.2022.
+20
-13
+7
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YuChu
Видимо, ради этого и работала. Сегодня.
+6
0
+6
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Наглая Кайса
Соболенко или рыбакина постараются, чтобы нет 🔥
+4
0
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Вадим flanec
А выиграет Соболенко или Рыбакина.
+4
0
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Наглая Кайса
Ответ Рус Киссенжер
это точно. весь мир породнился после 24.02.2022.
Не нужно говорить за весь мир
+8
-4
+4
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kyckoba
Полностью согласна, для неё это будет очень круто, слишком круто, вообще не заслужила, поэтому она не выиграет.
+3
-1
+2
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murzzzzzilka
🤮
+3
-1
+2
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n5cbv6r8vk
Ответ SN78
А я буду болеть за Рыбакину или Соболенку. Очень надеюсь что Свитолина проиграет финал и тебе баба Ига будет вдвойне обидно, а мне приятно 😁
Ига отлетела, чтобы не попасть Елене, а то сного размажет 😂
+2
-1
+1
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Вадим flanec
Ответ Рус Киссенжер
это точно. весь мир породнился после 24.02.2022.
"Весь" мир начал родниться с 4 апреля 1949 года. И с тех пор неуклонно приближался к границам, сначала СССР, потом и России. Вот он ваш, так называемый "мир"((
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RG26
Ответ Рус Киссенжер
это точно. весь мир породнился после 24.02.2022.
Пример того, как можно в одном высказывании объединить ограниченность, наивность и популизм. Блестяще 👍
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-2
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