Ига Швентек: «Хочу, чтобы Свитолина выиграла «Уимблдон». Сказала ей об этом у сетки»

Первая ракетка мира Ига Швентек пожелала Элине Свитолиной выиграть «Уимблдон».

Она уступила украинке в четвертьфинале – 5:7, 7:6(5), 6:2.

«Думаю, если оценивать ее карьеру в целом, выиграть «Большой шлем» для нее было бы довольно круто. Она возвращается после рождения ребенка.

Я буду болеть за нее, тем более что мы нравимся друг другу как люди. Сказала ей у сетки, что надеюсь на ее победу на этом турнире. Вы знаете, как тяжело выиграть «Шлем», но я знаю, что она очень этого хочет. Буду за нее болеть».

Родила 9 месяцев назад – и вышла в полуфинал «Уимблдона». Свитолина полностью обновилась и стала лучше

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