Швентек о поражении от Свитолиной: «Мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»

Ига Швентек прокомментировала проблемы с форхендом в матче против Элины Свитолиной.

Она уступила украинке 5:7, 7:6(5), 2:6 в четвертьфинале «Уимблдона».

– Ну, конечно, он работал не так, как в предыдущих матчах. Сегодня я не чувствовала, что могу показать свою лучшую игру. Но я отдала все силы.

Очевидно, форхенд не был в порядке. Буду над этим работать. Но, честно говоря, мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче.

Элина играла по-другому, чем пару лет назад, когда мы встречались на грунте. Наверняка я допустила несколько непозволительных ошибок. Поэтому я проиграла. Но, думаю, и она оказала на меня давление.

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