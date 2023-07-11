Швентек о поражении от Свитолиной: «Мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Ига Швентек Теннис

Ига Швентек прокомментировала проблемы с форхендом в матче против Элины Свитолиной.

Она уступила украинке 5:7, 7:6(5), 2:6 в четвертьфинале «Уимблдона».

– Ну, конечно, он работал не так, как в предыдущих матчах. Сегодня я не чувствовала, что могу показать свою лучшую игру. Но я отдала все силы.

Очевидно, форхенд не был в порядке. Буду над этим работать. Но, честно говоря, мне трудно назвать что-то конкретное, что не получилось. Просто Элина играла суперагрессивно и выкладывалась на каждом мяче.

Элина играла по-другому, чем пару лет назад, когда мы встречались на грунте. Наверняка я допустила несколько непозволительных ошибок. Поэтому я проиграла. Но, думаю, и она оказала на меня давление.

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8 комментариев

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Даниил Александров
Лол швентек играла в разы агрессивнее и сама наошибалась, вот и вся история
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ДоминаторТенниса
Ответ dimon 2.0
самое грустное что сичас свитолина в эйфории и след матч сольет 6-1 6-1. как обычно это бывает у представителей второй сотни. она свою задачу выполнила. я не смотрел. а что там в третьем сете случилось то ??
Победитель турнира будет кто-то из завтрашних матчей, а победитель пары Свитолина-Вондрушова скорее всего будет статистом в финале.
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+2
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TennisForever
Просто Элина сегодня спасла теннис .
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Ser Vol
Ответ ДоминаторТенниса
Победитель турнира будет кто-то из завтрашних матчей, а победитель пары Свитолина-Вондрушова скорее всего будет статистом в финале.
Лол. Единственная, кто сейчас может остановить Свитолину, это Соболенко. Все остальные не о чем сейчас. Даже та же Рыбакина, как будто типа не проигрывала Свитолиной в Токио, или уже забыли тот матч? Так тогда Свитолина не была в такой форме как сейчас
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ДоминаторТенниса
Прогресс на траве есть - уже выход в 1/4 по сравнению с прошлым годом (3-ий круг). Теперь нужно настроится на Торонто и Цинциннати - этих титулов нет в коллекции.

У Свистолиной есть такой скилл - это вцепится за матч и играть на ошибках соперниц, не зря была в топ-10 несколько лет подряд.
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