Онс Жабер: «В детстве говорила маме: «Хочу выиграть «Большой шлем», хочу быть №1»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер рассказала, как поддерживает веру в то, что может выиграть «Большой шлем».

«Конечно, все идет не совсем ровно. Не знаю. Когда я взяла ракетку в руки, было ощущение, что я рождена играть в теннис и достигать этой мечты.

Я говорила маме: «Хочу выиграть «Большой шлем», хочу быть №1». Я не знала, что требуется, чтобы стать чемпионкой ТБШ или вообще играть. Я была мечтательницей. Я такой рождена. Чем бы я ни занималась, я всегда верю, что способна добиться чего угодно.

Тренер по психологии тоже очень помогла мне верить в себя. Надеюсь, что совместная работа поможет еще сильнее улучшить психологию, и я смогу поддерживать это на поздних этапах больших турниров».

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