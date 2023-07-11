«Уимблдон» не будет предупреждать зрителей, что игроки из Украины и России или Беларуси после матча не будут жать друг другу руки

« » не будет выпускать заявлений и предупреждать зрителей, что после матчей между игроками из Украины и России и Беларуси не будет рукопожатия.

Сейчас игроки из Украины отказываются жать руки соперникам из России и Беларуси после матчей. Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинцев, так и россиян с белорусами. На «Уимблдоне» так освистали Викторию Азаренко.

«Мы не намерены этого делать.

То, как игрок ведет себя после матча, исторически всегда было личным решением, и мы не хотим начинать раздавать указания. На «Уимблдоне» невероятно знающие болельщики, и я думаю, что большая часть понимает происходящее», – сказала директор Всеанглийского теннисного клуба Салли Болтон.

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