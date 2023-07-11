«Уимблдон» не будет предупреждать зрителей, что игроки из Украины и России или Беларуси после матча не будут жать друг другу руки

Теги Уимблдон ATP WTA Теннис

«Уимблдон» не будет выпускать заявлений и предупреждать зрителей, что после матчей между игроками из Украины и России и Беларуси не будет рукопожатия.

Сейчас игроки из Украины отказываются жать руки соперникам из России и Беларуси после матчей. Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинцев, так и россиян с белорусами. На «Уимблдоне» так освистали Викторию Азаренко.

«Мы не намерены этого делать.

То, как игрок ведет себя после матча, исторически всегда было личным решением, и мы не хотим начинать раздавать указания. На «Уимблдоне» невероятно знающие болельщики, и я думаю, что большая часть понимает происходящее», – сказала директор Всеанглийского теннисного клуба Салли Болтон.

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19 комментариев

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Лёля Иванова
Правильное решение. Нечего идти на поводу игроков из Украины. Арина абсолютно правильно себя повела на РГ, а Вика сама спровоцировала хейт в свой адрес, как бы проигнорировав соперницу направившись к судье раньше чем свитолина. Подошла бы к сетке, то тогда бы освистали и гудели в сторону украинки, зато что она не уважает соперницу.
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igorrado@yandex.ru
Вике, конечно, нужно было выйти к сетке сначала.
Из-за того, что она сразу направилась к судье, публика удобно для себя решила, что именно она игнорирует Свитолину.
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cosset
Уимблдон - самый странный шлем, на котором я была, из года в год не меняется. настолько он неорганичный в своих попытках сделать шаг вперед, потому что потом всегда будет 2 шага назад. и так во всём. раньше считала АО самым прогрессивным и очень туда хотелось попасть, а теперь кроме ЮСО и возвратиться никуда не хочется.
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Лёля Иванова
Ответ Emma Nevskaia
после заявлений девочек и так должны все это понять, если ты,конечно,не тот болельщик ,который вышел за молоком и попал на трибуны
Большинство болельщиков считает, нечего смешивать спорт и политику и своим гулом и свистом это показывают. Болельщики хотят видеть уважительное отношения игроков к дпуг другу, которое на корте выражается рукопожатием после игры!
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ДжоНов
Ответ cosset
Уимблдон - самый странный шлем, на котором я была, из года в год не меняется. настолько он неорганичный в своих попытках сделать шаг вперед, потому что потом всегда будет 2 шага назад. и так во всём. раньше считала АО самым прогрессивным и очень туда хотелось попасть, а теперь кроме ЮСО и возвратиться никуда не хочется.
Смысл сказанного "я была". Да, козетта?
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Emma Nevskaia
после заявлений девочек и так должны все это понять, если ты,конечно,не тот болельщик ,который вышел за молоком и попал на трибуны
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ДжоНов
Ответ Лёля Иванова
Правильное решение. Нечего идти на поводу игроков из Украины. Арина абсолютно правильно себя повела на РГ, а Вика сама спровоцировала хейт в свой адрес, как бы проигнорировав соперницу направившись к судье раньше чем свитолина. Подошла бы к сетке, то тогда бы освистали и гудели в сторону украинки, зато что она не уважает соперницу.
Арина с головой дружит, а Вика нет по жизни. То негр у нея, то муж-альфонс.
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cosset
Ответ ɔculpa
А АО в чём вас разочаровал, расскажете?
если кратко, то историей с Джоковичем. абсолютно жалко и неубедительно выглядели в связке общество-турнир-власть. какой бы классный ни был АО по своей организации и PR, всё равно такие моменты не забываются.
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Юрий Шептухин
Ответ cosset
Уимблдон - самый странный шлем, на котором я была, из года в год не меняется. настолько он неорганичный в своих попытках сделать шаг вперед, потому что потом всегда будет 2 шага назад. и так во всём. раньше считала АО самым прогрессивным и очень туда хотелось попасть, а теперь кроме ЮСО и возвратиться никуда не хочется.
АО и есть самый современный и качественный по организации шлем.
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ДжоНов
ещё и полячка Швёнтык нашим не пожмет, думаю, руку
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алексей любовь
Ответ cosset
Уимблдон - самый странный шлем, на котором я была, из года в год не меняется. настолько он неорганичный в своих попытках сделать шаг вперед, потому что потом всегда будет 2 шага назад. и так во всём. раньше считала АО самым прогрессивным и очень туда хотелось попасть, а теперь кроме ЮСО и возвратиться никуда не хочется.
Мыськина? Ты что ли?
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ɔculpa
Ответ cosset
Уимблдон - самый странный шлем, на котором я была, из года в год не меняется. настолько он неорганичный в своих попытках сделать шаг вперед, потому что потом всегда будет 2 шага назад. и так во всём. раньше считала АО самым прогрессивным и очень туда хотелось попасть, а теперь кроме ЮСО и возвратиться никуда не хочется.
А АО в чём вас разочаровал, расскажете?
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dmitry79
А много таких вариантов осталось? Имею ввиду встречи россиян и белорусов с украинцами.
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ДжоНов
Ответ алексей любовь
Мыськина? Ты что ли?
оно
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Ржавый пароход
Когда чиновники запрещают своим спортсменкам общаться с соперниками по политическим мотивам - это повод для организаторов демонстрировать правила хорошего тона в спорте.
Например, как мне кажется, было бы замечательно, если бы представитель руководства Международной федерации тенниса (International Tennis Federation) вышел, например, на матч между Соболенко и Киз, сфотографировался бы с ними и предложил пожать руки и ДО и ПОСЛЕ матча.
Или же что-либо аналогичное сделал бы ранее кто-либо из королевской семьи Великобритании.
Вот только, боюсь, уже поздно исправлять чужие косяки.
Но карму не могут отменить ни короли, ни политики. В эпоху Кали-Юги расплата за грехи приходит почти сразу.
Понаблюдаем...
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Ярик01
Ответ Emma Nevskaia
после заявлений девочек и так должны все это понять, если ты,конечно,не тот болельщик ,который вышел за молоком и попал на трибуны
Болельщики редкость на трибунах, на трибунах зрители и потребители конкретного зрелища.
А изучать кто там и что там сказал, это им совсем не нужно.
В цирк когда приходишь, особенности половой жизни акробатов и клоунов предварительно изучаешь?
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TennisForever
Это тема надоела и теннисистам,и зрителям ,и всем болельщикам,вот только журналистам неймется.
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Месси из Сибири
Ответ igorrado@yandex.ru
Вике, конечно, нужно было выйти к сетке сначала. Из-за того, что она сразу направилась к судье, публика удобно для себя решила, что именно она игнорирует Свитолину.
Это вам легко говорить, а представь себя на месте бедной девушки, которую затравили и освистали, там не думаешь о том, "как бы сделать правильно?" Никаких претензий к Азаренко.
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