«Уимблдон» не будет предупреждать зрителей, что игроки из Украины и России или Беларуси после матча не будут жать друг другу руки
«Уимблдон» не будет выпускать заявлений и предупреждать зрителей, что после матчей между игроками из Украины и России и Беларуси не будет рукопожатия.
Сейчас игроки из Украины отказываются жать руки соперникам из России и Беларуси после матчей. Из-за этого было несколько случаев, когда теннисисток освистывали – причем, как украинцев, так и россиян с белорусами. На «Уимблдоне» так освистали Викторию Азаренко.
«Мы не намерены этого делать.
То, как игрок ведет себя после матча, исторически всегда было личным решением, и мы не хотим начинать раздавать указания. На «Уимблдоне» невероятно знающие болельщики, и я думаю, что большая часть понимает происходящее», – сказала директор Всеанглийского теннисного клуба Салли Болтон.
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Из-за того, что она сразу направилась к судье, публика удобно для себя решила, что именно она игнорирует Свитолину.
Например, как мне кажется, было бы замечательно, если бы представитель руководства Международной федерации тенниса (International Tennis Federation) вышел, например, на матч между Соболенко и Киз, сфотографировался бы с ними и предложил пожать руки и ДО и ПОСЛЕ матча.
Или же что-либо аналогичное сделал бы ранее кто-либо из королевской семьи Великобритании.
Вот только, боюсь, уже поздно исправлять чужие косяки.
Но карму не могут отменить ни короли, ни политики. В эпоху Кали-Юги расплата за грехи приходит почти сразу.
Понаблюдаем...
А изучать кто там и что там сказал, это им совсем не нужно.
В цирк когда приходишь, особенности половой жизни акробатов и клоунов предварительно изучаешь?