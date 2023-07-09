В понедельник, 10 июля, на Уимблдонском турнире в четвертом круге встретятся шестая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и девятая ракетка мира чешка Петра Квитова. Матч станет самым рейтинговым на этой стадии соревнований, его начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Жабер — Квитова прогноз на матч Уимблдон 2023

Онс Жабер предпринимает еще одну попытку, чтобы покорить Уимблдон. В прошлом году она была в шаге от победы, многие ей прочили успех, ведь тогда она была второй теннисисткой мира и встречалась с Еленой Рыбакиной, на которую никто не ставил. Но, увы, тот груз ответственности, который свалился на Жабер, она не выдержала. Уимблдон мог получить первую чемпионку уроженку Африки, а в итоге получил первую чемпионку из Азии. Пока Онс на турнире планомерно обыгрывает всех своих соперниц. В первом круге она в двух сетах оказалась сильнее польской теннисистки Магдалены Фрех, во втором одолела представительницу Китая Чжосюань Бай, а в третьем взяла верх над канадкой Бьянкой Андрееску.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Петра Квитова гораздо более титулованная теннисистка, причем оба своих титула на турнирах Большого шлема она завоевала именно тут на Уимблдоне. Кроме того, она выходила в финал Открытого чемпионата Австралии и дважды играла в полуфинале Ролан Гаррос. Правда уимблдонские ее успехи датируются 2011 и 2014 годами, но это не означает, что она не сможет выиграть вновь. Ход теннисистка набрала отличный. В середине июня накануне Уимблдона она победила на травяных кортах Берлина, где по ходу турнира во всех пяти матчах выигрывала в двух сетах. В Англии ей пришлось сыграть один матч из трех сетов, когда в первом круге сопротивление Петре оказала итальянка Жасмин Паолини, но дальше Квитова выступала уже более уверенно.

Соперницы ранее встречались пять раз, и в четырех матчах побеждала теннисистка из Чехии, причем первая победа датируется 2019 годом, и состоялась она на Уимблдоне. Жабер побеждала лишь раз на харде в 2022 году. Вся статистика в пользу Квитовой, на ее стороне и букмекеры. Winline предлагает на победу Петры коэффициент 1,73, выигрыш Жабер оценивается коэффициентом 2,12.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023