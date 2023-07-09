В самом рейтинговом поединке в четвертом круге женского одиночного турнира на Уимблдоне встретятся теннисистка из Туниса Онс Жабер и представительница Чехии Петра Квитова. Матч состоится 10 июля, начало не ранее 16:45 по московскому времени.

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Уимблдон: Онс Жабер — Петра Квитова прямая трансляция матча 10.07.2023

Онс Жабер второй год находится на пике своей карьеры. В прошлом году она впервые смогла выйти в финал Уимблдона, где уступила Елене Рыбакиной, затем смогла повторить это достижение на Открытом чемпионате США, но тут препятствием для нее стала Ига Швентек. Многие думали, что туниска начнет закреплять свои успехи и в 2023 году, но сезон она начала неудачно. На Australian Open проиграла уже во втором круге Маркете Воундрушовой из Чехии. Впрочем, вскоре Жабер смогла выиграть турнир в американском Чарльстоне. На Ролан Гаррос она дошла до четвертьфинала, где уступила в трех сетах бразильянке Беатрис Хаддад Майе. Сейчас шестая ракетка мира рассчитывает, как минимум, повторить успех годичной давности. В первом круге она встречалась с польской теннисисткой Магдаленой Фрех и выиграла в двух сетах. Затем ее соперницей стала китаянка Чжосюань Бай, тут победа получилась еще более уверенной, в каждом из сетов Онс отдала только один гейм. Упорное сопротивление оказала ей в третьем круге канадка Бьянка Андрееску, которая выиграла первый сет, но затем теннисистка из Туниса перевернула ход поединка и вышла в четвертый круг.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

С соперницей Жабер откровенно не повезло, но, с другой стороны, в этой части сетки встречаются сильнейшие теннисистки. Шестая и девятая ракетки мира. Петра Квитова и Уимблдон понятия в какой-то степени тождественные. Из всех выступающих на данном турнире теннисисток лишь она выигрывала Уимблдон дважды. Правда случалось это давно в 2011 и 2014 годах, но с тех пор Квитову можно считать одной из главных претенденток на победу каждый год. Спортсменке 33 года, но она в последнее время показывает отличный теннис и переживает вторую молодость. В этом году чешская теннисистка выиграла мастерс в Майами, а накануне Уимблдона уверенно завоевала трофей на травяных кортах Берлина. Начало турнира у Петры получилось не совсем удачным, в первом круге ей серьезное сопротивление оказала итальянка Жасмин Паолини, пришлось играть трехсетовый матч. Зато уже во втором круге у Квитовой не было проблем в поединке против Александры Саснович из Беларуси, которой она отдала только четыре гейма. В третьем круге Наталья Костич из Сербии продержалась дольше, но итог тот же — победа в двух сетах.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Жабер — 3

победы/поражения Жабер в 2023 году — 19/9

победы/поражения Жабер на траве — 4/2

рейтинг ATP Квитовой — 9

победы/поражения Квитовой в 2023 году — 25/7

победы/поражения Квитовой на траве — 8/0

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Жабер — Квитова

У Жабер не всегда в последнее время получается игра во встречах с соперницами из первой десятки рейтинга. Она уступила в пяти последних таких матах из восьми. В семи последних матчах подряд, когда коэффициенты букмекеров на победу Квитовой были больше, чем у ее соперницы, Петра побеждала.

Статистика личных встреч Жабер — Квитова

Теннисистки ранее встречались пять раз, в четырех матчах выиграла Петра Квитова. Первый поединок состоялся на Уимблдоне в 2019 году, тогда чешка одержала победу в двух сетах. Все остальные матчи между собой спортсменки провели на харде. Единственная победа на счету Жабер на прошлогоднем турнире в Сиднее.

Прогноз на матч Жабер — Квитова

У теннисисток очень хорошие отношения в жизни, но они оставят их в раздевалке и на матч выйдут в полной боевой готовности. Квитова сейчас демонстрирует свой лучший теннис, и Жабер очень сложно будет ей противостоять. Букмекеры считают, что шансы чешки на победу несколько выше. Winline предлагает победу Петры коэффициент 1,73, успех Жабер оценивается коэффициентом 2,12.

Наш прогноз: Квитова набрала отличный ход и пока вообще не проигрывает на траве в этом сезоне. Жабер тоже опытная спортсменка и будет сражаться до последнего, нас могут ожидать все три сета, но Петра пройдет дальше. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал больше 22,5.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023