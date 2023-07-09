Швентек о победе над Бенчич: «У нее же был матчбол, верно? Я не знаю, отыгрывалась ли когда-нибудь с матчбола»

Ига Швентек прокомментировала победу над Белиндой Бенчич на «Уимблдоне».

Она выиграла 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Во втором сете при счете 5:6 полька ушла с двойного матчбола.

«Было непросто. У нее же был матчбол, верно? Я не знаю, отыгрывалась ли когда-нибудь с матчбола.

Мне была нужна эта победа, чтобы чуть больше поверить в себя на этом покрытии. Я довольна тем, как дисциплинированно сыграла.

Когда у соперницы матчбол, ты начинаешь играть… (Не может подобрать слова). Простите, я очень устала.

На самом деле становится легче, потому что соперница ведет и ты наносишь удары без страха. Тебе нечего терять, положение и так плохое (усмехается). И я бы сказала, что на матчболах большее давление испытывает игрок, который должен выигрывать эти очки.

Я просто хотела играть, меня ничего не волновало. И это сработало», – сказала Швентек в интервью на корте.

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