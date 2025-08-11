Кафельников о спаде Медведева: «Всему свое время. Нужно уйти тогда, когда твое время пришло»

Евгений Кафельников считает, что Даниилу Медведеву нужно вовремя уйти из тенниса.

Россиянин проиграл 3 из 6 матчей после «Уимблдона ». В Цинциннати Медведев проиграл 85-й ракетке мира Адаму Уолтону – 7:6(0), 4:6, 1:6. Австралиец до матча с чемпионом US Open-2021 проиграл все 24 сета в карьере против соперников из топ-50.

– С одной стороны, с расширением команд, увеличением числа массажистов, физиотерапевтов и так далее, с достижениями спортивной медицины сейчас средняя продолжительность карьеры у теннисистов довольно прилично выросла относительно ваших времен и более ранних эпох. Ну, понятно, если не считать уникальных игроков типа Джимми Коннорса. А не приведет ли нынешняя перегруженность календаря к тому, что дальше все начнет как бы откатываться, что игроки следующих поколений будут завершать карьеру раньше? И уже там не будет идти речь о том, чтобы кто-то до 40 почти играл.

– Ну я еще раз говорю – смотря как играть, какие задачи ты сам ставишь. Играть на каком уровне? Играть на уровне первой пятерки – ну это единицам под силу. Но, видя сейчас, как играет Медведев, если брать его пример – он не готов, наверное, как человек, который находился на первом месте, выиграл турнир «Большого шлема», заработал огромное количество денег, не готов болтаться на уровне даже двадцатки. И кто знает, каким будет следующий год. Я просто смысла не вижу играть до 40 лет и реально свой имидж, который у него был, заработанный трудом, своими результатами, как-то, извините, спускать в одно место. Поэтому еще раз говорю, что играть до 40 – это не всегда хорошо. Понимаете? Всему свое время. Нужно уйти тогда, когда твое время пришло, когда ты сам понимаешь. Но я еще раз говорю, что у каждого есть своя индивидуальность и свое видение на это все.

Вы у меня спросили, почему я в паре не остался. Вот ровно по этим причинам. Потому что не хотел свой имидж, который у меня был, свои регалии спустить в туалет, проигрывая соперникам, которым даже в худшие времена не мог и подумать проиграть. Я это так вижу.

– Ну понятно, что выступать можно по-разному. Вавринка был на топовом уровне, три «Шлема» брал в эпоху Биг-3, а сейчас просто туристом катается по большей части турниров.

– Да, хотя его игра была блестящая, когда ему было 27, 28, 29 лет. Можно и его в пример привести, конечно. Но у него может быть другое видение происходящего, поэтому он до сих пор продолжает играть, потому что любит теннис. Мы все любим теннис, однако любить можно по-разному, – сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

