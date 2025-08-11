8

Директор «Мастерса» в Канаде уверен, что Синнер и Алькарас приедут на турнир в 2026-м

Директор «Мастерса» в Канаде высказался о том, что топы пропустили турнир-2025.

В Торонто не поехали Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Джек Дрэйпер и несколько других игроков.

«Дрэйпер и Джокович были травмированы, их нет и в Цинциннати. Что касается Алькараса и Синнера, мы точно не хотели [того, чтобы они снимались]. Я считаю, что Карлос и Янник обязательно должны играть на крупных турнирах. Мы ведем с ними переговоры, чтобы гарантировать их участие в дальнейшем.

Кроме того, в следующем году между «Уимблдоном» и Монреалем будет три недели. В этом году было всего две. Очень короткий промежуток. Я сказал им – поскольку мы контактировали перед их отказами: «Хорошо, но будьте уверены, что приедете в 2026-м».

Поэтому я абсолютно убежден, что в следующем году они приедут в Монреаль. Вряд ли возникнут какие-то трудности с учетом того, что мы делаем с турниром, призовыми и так далее», – сказал Карл Хейл в подкасте Nothing Major.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Nothing Major
logoНовак Джокович
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoДжек Дрэйпер
logoCanadian Open
