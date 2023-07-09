Швентек отыграла двойной матчбол у Бенчич и впервые вышла в 1/4 финала «Уимблдона»
Ига Швентек обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге «Уимблдона» – 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.
Во втором сете при счете 5:6 Швентек ушла с двойного матчбола.
Полька впервые попала в восьмерку лучших в Лондоне, а всего на «Больших шлемах» сделала это седьмой раз. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».
Теперь Швентек сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.
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Спасибо обеим за эту игру, молодцы.