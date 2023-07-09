Швентек отыграла двойной матчбол у Бенчич и впервые вышла в 1/4 финала «Уимблдона»

Теги Уимблдон WTA Белинда Бенчич Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге «Уимблдона» – 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

Во втором сете при счете 5:6 Швентек ушла с двойного матчбола.

Полька впервые попала в восьмерку лучших в Лондоне, а всего на «Больших шлемах» сделала это седьмой раз. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».

Теперь Швентек сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.

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6 комментариев

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HI MARS
Бенчич,как ты могла?
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Бекзат Саматович
Кто то недавно писал что у Пегулы больше чем у Швентек четвертьфиналов. Все исправлено.
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avcgloronalduMU
вот это нервы у швентек, была на вылет дважды, но выиграла два розыгрыша
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Великий Алонсо
Ответ Мустафа Моисеич Дупло
Безусловно величайшая из тех кого я видел. А я слежу за женским теннисом еще со времён Хелен Уиллс-Муди.
Пиковая Серена просто не заметила бы Швентек.
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инок
Бенчич наконец-то оказала Иге достойное сопротивление.
Спасибо обеим за эту игру, молодцы.
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