Швентек отыграла двойной матчбол у Бенчич и впервые вышла в 1/4 финала «Уимблдона»

Ига Швентек обыграла Белинду Бенчич в четвертом круге «Уимблдона» – 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Матч продолжался 3 часа 2 минуты.

Во втором сете при счете 5:6 Швентек ушла с двойного матчбола.

Полька впервые попала в восьмерку лучших в Лондоне, а всего на «Больших шлемах» сделала это седьмой раз. Теперь у нее есть четвертьфиналы на всех «Шлемах».

Теперь Швентек сыграет с Элиной Свитолиной или Викторией Азаренко.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе