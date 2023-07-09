Рыбакина о восстановлении после вируса: «Физически мне намного лучше. Я все еще не в лучшей форме, но с каждым матчем прибавляю»

Теги WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина рассказала, как перенесла вирус, из-за которого снялась по ходу «Ролан Гаррос».

– Как шел процесс восстановления? Как чувствуете себя сейчас?

– Физически мне намного лучше. Я все еще не в лучшей форме. Но с каждым матчем прибавляю.

Да, после «Ролан Гаррос» было нелегко. Мне потребовалось много времени. И много времени ушло на физподготовку. После вируса было нелегко. Мышечная боль и все такое. Так что сейчас становится только лучше.

– Вы сильно похудели?

– На один килограмм, да, точно.

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4 комментария

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Dym86
Времени не осталось, дальше только сильнейшие соперницы
+1
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Nikola Shell
Ответ Serj.68
Зачем втирать и гнать о каких то вирусах? Версия о верусе также ,, правдоподобна" как и ,, травма " Швентек в матче с Рыбакиной
тебе виднее
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