Норри о вылете с «Уимблдона»: «Меня переиграли»

Кэмерон Норри прокомментировал поражение от Кристофера Юбенкса во втором круге «Уимблдона».

Он уступил 3:6, 6:3, 2:6, 6:7(3).

– Думаю, это заслуга Криса. Он играл невероятно, отлично подавал, мощно бил. Вообще не ошибался.

Да, это его заслуга. Меня переиграли. Я не попал в игру так, как хотелось бы. Не очень хорошо чувствовал мяч. Я боролся изо всех сил, но столкнулся с парнем, который был очень в себе уверен. Он здорово играл и заслужил победу. Я ему это сказал – сегодня его день, все заслуженно.

– Казалось, что трибуны сегодня были немного тихими. Не показалось ли вам, что они были шокированы? Они могли бы создать более горячую атмосферу.

– Это было тяжело. В матче было не так много событий. Он посылал ракеты, делал безумные виннерсы, невынужденные ошибки. Все зависело от него. Зрителям было сложно попасть в игру. И мне тоже.

Зрители были великолепны. Они хорошо отреагировали, когда я сделал брейк во втором сете. Он сорвал несколько мячей, а это именно то, что мне было нужно. На корте была потрясающая атмосфера. Было очень весело снова сыграть на «Уимблдоне».

Да, было весело.

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