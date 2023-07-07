Синнер о победе в 3-м круге «Уимблдона»: «У меня были небольшие проблемы»

Теги Уимблдон ATP Кентен Алис Янник Синнер Теннис

Янник Синнер прокомментировал победу над Кентеном Алисом в третьем круге «Уимблдона».

Он выиграл 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

«Сегодня у меня были небольшие проблемы. Для меня это важная победа. Я старался сохранять правильный настрой на корте – для меня сегодня это было главным.

Надеюсь, к следующему матчу я смогу прибавить. Я прибавляю и очень доволен сегодняшней победой. Мы никогда не играли и никогда не тренировались, так что это было что-то новое. Я все равно доволен».

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