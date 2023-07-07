Цуренко выиграла у Богдан решающий тай-брейк со счетом 20:18 – это рекорд
Леся Цуренко в третьем круге «Уимблдона» обыграла Ану Богдан со счетом – 4:6, 6:3, 7:6.
Решающий тай-брейк длился 37 минут и закончился со счетом 20:18. Как сообщает ITF, это самый длинный решающий тай-брейк в истории женских «Больших шлемов».
Украинка впервые вышла в 1/8 финала на «Уимблдоне».
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Весь финал РГ 88 - 32 минуты
Мамадарагая....
Здесь всего один тай, но какой - да и весь матч явно изобиловал длинными розыгрышами. Достаточно посмотреть разницу в пробеге - по матчу в целом и в среднем за розыгрыш.