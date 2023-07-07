Цуренко выиграла у Богдан решающий тай-брейк со счетом 20:18 – это рекорд

Теги Уимблдон WTA Ана Богдан Леся Цуренко Теннис

Леся Цуренко в третьем круге «Уимблдона» обыграла Ану Богдан со счетом – 4:6, 6:3, 7:6.

Решающий тай-брейк длился 37 минут и закончился со счетом 20:18. Как сообщает ITF, это самый длинный решающий тай-брейк в истории женских «Больших шлемов».

Украинка впервые вышла в 1/8 финала на «Уимблдоне».

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7 комментариев

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Andrej Trubacs
34 года тетеньке, на минутку..
+12
-2
+10
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Вини
В следующем матче будет очередное снятие)
+5
-1
+4
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S.Graf
Тай-брейк 37 мнут
Весь финал РГ 88 - 32 минуты
Мамадарагая....
+3
0
+3
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Dikki Shelton
Впечатляет. К сожалению восстановится к следующему матчу будет сложно. Все равно удачи☺
+2
0
+2
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Ничего Смешного
Всего 3-30 побегали) Андерсон и Изнер поболее бегали… это всё к вопросу о равных призовых
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Playboy
А еще кто-то там о пяти сетах для дам говорит. Я думал, после матча обе помрут одновременно.
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billy_pilgrim
Думал, матч Александрова-Бренгл с тремя таями уже ничего побьет сегодня, ан нет, Цуренко и Богдан попросили подержать пиво.

Здесь всего один тай, но какой - да и весь матч явно изобиловал длинными розыгрышами. Достаточно посмотреть разницу в пробеге - по матчу в целом и в среднем за розыгрыш.
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