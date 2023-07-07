Цуренко выиграла у Богдан решающий тай-брейк со счетом 20:18 – это рекорд

в третьем круге « » обыграла со счетом – 4:6, 6:3, 7:6.

Решающий тай-брейк длился 37 минут и закончился со счетом 20:18. Как сообщает , это самый длинный решающий тай-брейк в истории женских «Больших шлемов».

Украинка впервые вышла в 1/8 финала на «Уимблдоне».

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