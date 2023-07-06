Джокович о возрасте: «Чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился мыслями о возрасте.

– На днях вы вспоминали молодые годы. Что вы думаете о возрасте сегодня и как его принимаете?

– Ну, ты настолько молод или стар, насколько себя чувствуешь. Я чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце. Мои дети напоминают мне об этом, когда я провожу с ними время. Невинность, невероятное любопытство, чистая любовь и энергия, которые я получаю от них, – это то, что действительно укрепляет во мне внутреннего ребенка.

И еще тот факт, что я до сих пор занимаюсь тем спортом, в который влюбился, когда был совсем молод. Думаю, это очень освежает.

Да, организм по-разному реагирует. Должен сказать, мне действительно повезло, что у меня такое здоровое тело. На данном этапе, после 20 лет профессиональной карьеры я по-прежнему могу соревноваться на самом высоком уровне.

Конечно, за это я благодарен Богу и жизни, и, конечно, родителям за гены. В то же время я знаю, что усилия, которые я ежедневно прилагаю вместе с командой, дают мне возможность быть здоровым.

Пытаюсь наслаждаться моментом.

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29 комментариев

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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Их влияние не доказано, впрочем, не доказано даже влияние препаратов в виде медицинских исключений.
Ты пишешь, чтобы игрок признался в использовании запрещенных препаратов и процедур. Доказательств, разумеется, никаких. Но при этом бесконечная уверенность в своей правоте, это называется секта, к коей ты и относишься. Ещё забавно, кстати, когда люди со сдвигом в восприятии реальности других называют фанатиками)
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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Не лукавь, признайся уже, что чувствуешь себя молодым не только потому что "повезло" с телом, но и с помощью запрещенных препаратов и процедур (барокамеры). Впрочем, возраст всё равно догонит в 40, суставы изнашиваются и хуже восстанавливаются с возрастом, Роджер не даст соврать. Даже бомбовоз Серена на препаратах в таком возрасте ещё играла на своем высоком уровне, так что ничего удивительного.
Кем запрещены барокамеры? Хотя кроме подобной "писанины" от тебя другого и не ждешь
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S.Graf
Ответ Alex Morhan
Кем запрещены барокамеры? Хотя кроме подобной "писанины" от тебя другого и не ждешь
Мало того, что барокамеры НЕ запрещены, и даже никогда(!) запрещены не были, так Новак их НЕ использует с 2010 года.
Он ими пользовался, когда лечился от астмы. Но когда выяснилось, что проблемы не от астмы, а от аллергии на глютен, то и барокамеры стали не нужны.
хейтеры такие смешные. но дремучие))
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Sergei Gridushko
Ответ Serg Leone
Не лукавь, признайся уже, что чувствуешь себя молодым не только потому что "повезло" с телом, но и с помощью запрещенных препаратов и процедур (барокамеры). Впрочем, возраст всё равно догонит в 40, суставы изнашиваются и хуже восстанавливаются с возрастом, Роджер не даст соврать. Даже бомбовоз Серена на препаратах в таком возрасте ещё играла на своем высоком уровне, так что ничего удивительного.
Как же вам всем бестолковым не понять, что если бы у Джоковича был найден даже малейший намек на использование допинга, его бы тут же дисквалифицировали. Ведь он Серб, представитель страны, жителей которой англо - саксы просто ненавидят.
Вот если бы он был американцем или англичанином или хотя бы испанцем, то тогда, конечно, --- другое дело.
К примеру, Лэнсу Армстронгу(американцу), более 10-ти лет было разрешено принимать любые виды допинга в виде TUE и выигрывать при этом любые соревнования, пока он не прокололся уже в конце карьеры. Но, прокол его произошёл не из за допинга, а по совершенно другой причине. После этого ему вспомнили всё....
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zzzeeerrrooo
Ответ Stas Salesov
Признайте, захотелось? ---------------- Экс-первая ракетка мира Новак Джокович временно отстранен от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую он сдал во время US Open. «Сегодня начинается самый трудный матч в моей жизни: борьба за правду. Мне сообщили, что я сдал положительный анализ. Это стало самым большим шоком в моей жизни. На протяжении всей карьеры мысль о мошенничестве даже не приходила мне в голову, поскольку это полностью противоречит всем ценностям, которым меня учили. Столкнувшись с такой несправедливой ситуацией, я чувствую себя совершенно растерянным и преданным. Я буду бороться до конца, чтобы доказать, что я никогда сознательно не принимал запрещенные вещества, и я верю, что рано или поздно правда победит. Дело не в титулах или деньгах. Речь идет о чести и любви, которую я испытывал к теннису на протяжении последних десятилетий», – написал Джокович в инстаграме.
бурная фантазия )))
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S.Graf
Ответ Serg Leone
Да ладно, Новак в 2011, когда выяснили журналисты, что он восстанавливается в барокамере, признался, что действительно там восстанавливается, это был август 2011 года, но никак не 2010. Сомневаюсь, что он после этого признания выкинул дорогущий аппарат на мусорку😂
И ещё тебе факт.
В файлах FancyBears (тех самых, которые хакнули серверы WADA) фигурируют не только Рафик и Сэрина, но и Родж.
Федерер тоже получал TUE на запрещённые препараты.
А вот Джоковича в тех файлах нет.
каково, а?)
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Alex Morhan
Как у некоторых в голове уживаются две вещи, которые буквально противоречат друг другу. Первая, что Джока никто не любит, вторая, что он принимает "допинг", об этом знают и его покрывают.
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mrs Bennet
В здоровом теле здоровый дух. И наоборот(если дух здрав, то и тело здраво). Все правильно сказал Новак. Столько усилий воли, ума вкладывать в свое здоровье, как Новаче, не каждый может.
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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Смотри мой коммент ниже, тогда станет ясно почему Джоковича не любят и при этом покрывают, но до вашего фанатского мозжечка это не доходит.)
Я видел, спасибо. Тут надо не мне эти комментарии показывать, а врачам. Может и помогут
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romancureman
Ответ as009595@icloud.com
Не удивлюсь если Новак пьет человеческую кровь, он настолько одержим результатами и рекордами, прям Роналду от тенниса
в отличие от Роналду он не муddак, а о человек с большой буквы. и чувство юмора у него есть и проигрывать умеет. и мне кажется, одержимость не та у него, а другая, какая-то куда более весёлая, с юмором. не могу описать
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Alex Morhan
Ответ Serg Leone
Да ладно, Новак в 2011, когда выяснили журналисты, что он восстанавливается в барокамере, признался, что действительно там восстанавливается, это был август 2011 года, но никак не 2010. Сомневаюсь, что он после этого признания выкинул дорогущий аппарат на мусорку😂
Журналисты это так выяснили, когда он фуру привёз в Нью-Йорк? Признание, какое-то, ОМГ 😂. Чел, ты гений просто.
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as009595@icloud.com
Ответ romancureman
в отличие от Роналду он не муddак, а о человек с большой буквы. и чувство юмора у него есть и проигрывать умеет. и мне кажется, одержимость не та у него, а другая, какая-то куда более весёлая, с юмором. не могу описать
Он не мудак конечно, но монегаск, да и Роналду не мудак, хоть и нарцисс, но очень много хороших дел делает
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S.Graf
Ответ Serg Leone
ОМГ. Роджер применял препараты в 2016 году после Уима во время лечения, полгода не играл, а лечился, что тут удивительного, конечно он мог бы там оказаться. Ведь как раз FancyBears опубликовали свои результаты в конце 2016, как раз в то время Родд и лечился. Впрочем это он и не скрывал. Не знаю, говорили только о сестрах Уильямс, Надале и по-моему Квитовой, я точно не помню, о Роджер не слышал ни слова. Но даже если это было так, то это легко объясняется
"Роджер применял препараты в 2016 году" (с)
"я точно не помню, о Роджер не слышал ни слова" (с)

Это 2 цитаты из твоего же камента.
Ничего не смущает, не? Тут помню, тут не помню.
бхх))))
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Kironbet
Ответ Sergei Gridushko
Как же вам всем бестолковым не понять, что если бы у Джоковича был найден даже малейший намек на использование допинга, его бы тут же дисквалифицировали. Ведь он Серб, представитель страны, жителей которой англо - саксы просто ненавидят. Вот если бы он был американцем или англичанином или хотя бы испанцем, то тогда, конечно, --- другое дело. К примеру, Лэнсу Армстронгу(американцу), более 10-ти лет было разрешено принимать любые виды допинга в виде TUE и выигрывать при этом любые соревнования, пока он не прокололся уже в конце карьеры. Но, прокол его произошёл не из за допинга, а по совершенно другой причине. После этого ему вспомнили всё....
Оффтоп, я не в курсе: а по какой причине Армстронг прокололся?🤔
+1
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Alex Morhan
Ответ as009595@icloud.com
Он не мудак конечно, но монегаск, да и Роналду не мудак, хоть и нарцисс, но очень много хороших дел делает
Джок где-то в 2020 году переехал в Марбелье, обнови себе в методичке наконец информацию
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j4romir
Джокович, конечно, сектант.
Но это наш сектант =)
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Serg Leone
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Ответ S.Graf
"Роджер применял препараты в 2016 году" (с) "я точно не помню, о Роджер не слышал ни слова" (с) Это 2 цитаты из твоего же камента. Ничего не смущает, не? Тут помню, тут не помню. бхх))))
Ты играешь словами и выдаешь их за цитаты. Нехорошо так делать. Я имел ввиду, что не помню, чтобы в FancyBears упоминался Роджер, вот это я имел ввиду, но при этом Роджер сам заявлял, что принимал препараты для восстановления. Так понятно? Не вижу никаких противоречий в своих словах.
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Sergei Gridushko
Ответ S.Graf
И ещё тебе факт. В файлах FancyBears (тех самых, которые хакнули серверы WADA) фигурируют не только Рафик и Сэрина, но и Родж. Федерер тоже получал TUE на запрещённые препараты. А вот Джоковича в тех файлах нет. каково, а?)
Всё верно.
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Sergei Gridushko
Ответ Kironbet
Оффтоп, я не в курсе: а по какой причине Армстронг прокололся?🤔
Армстронгу разрешили принимать всё, что возможно после того, как он вылечился от рака. А сдали Армстронга действительно его собственные партнёры.
Информацию имею в результате личного общения с тренерами спортсменов, выступавших на самом высоком международном уровне. (То же самое в своё время применял и небезызвестный М.Фуркад).
Также хочу отметить и выступление Федерера на Уимблдоне 2019 г. После лёгкой победы в 4-х сетах в п-ф над Надалем он как заводной, без устали отыграл с Новаком в финале, практически 6 сетов, показав при этом выдающийся уровень физической готовности. Я практически уверен, что не всё там кристально чисто в отношении Роджера.
После этого поражения Федерер уже никогда не был в такой готовности от слова совсем.
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