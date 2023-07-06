Джокович о возрасте: «Чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце»

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился мыслями о возрасте.

– На днях вы вспоминали молодые годы. Что вы думаете о возрасте сегодня и как его принимаете?

– Ну, ты настолько молод или стар, насколько себя чувствуешь. Я чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце. Мои дети напоминают мне об этом, когда я провожу с ними время. Невинность, невероятное любопытство, чистая любовь и энергия, которые я получаю от них, – это то, что действительно укрепляет во мне внутреннего ребенка.

И еще тот факт, что я до сих пор занимаюсь тем спортом, в который влюбился, когда был совсем молод. Думаю, это очень освежает.

Да, организм по-разному реагирует. Должен сказать, мне действительно повезло, что у меня такое здоровое тело. На данном этапе, после 20 лет профессиональной карьеры я по-прежнему могу соревноваться на самом высоком уровне.

Конечно, за это я благодарен Богу и жизни, и, конечно, родителям за гены. В то же время я знаю, что усилия, которые я ежедневно прилагаю вместе с командой, дают мне возможность быть здоровым.

Пытаюсь наслаждаться моментом.

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