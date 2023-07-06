Джокович о возрасте: «Чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце»
23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович поделился мыслями о возрасте.
– На днях вы вспоминали молодые годы. Что вы думаете о возрасте сегодня и как его принимаете?
– Ну, ты настолько молод или стар, насколько себя чувствуешь. Я чувствую себя молодым в своем теле, в своей голове, в своем сердце. Мои дети напоминают мне об этом, когда я провожу с ними время. Невинность, невероятное любопытство, чистая любовь и энергия, которые я получаю от них, – это то, что действительно укрепляет во мне внутреннего ребенка.
И еще тот факт, что я до сих пор занимаюсь тем спортом, в который влюбился, когда был совсем молод. Думаю, это очень освежает.
Да, организм по-разному реагирует. Должен сказать, мне действительно повезло, что у меня такое здоровое тело. На данном этапе, после 20 лет профессиональной карьеры я по-прежнему могу соревноваться на самом высоком уровне.
Конечно, за это я благодарен Богу и жизни, и, конечно, родителям за гены. В то же время я знаю, что усилия, которые я ежедневно прилагаю вместе с командой, дают мне возможность быть здоровым.
Пытаюсь наслаждаться моментом.
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Он ими пользовался, когда лечился от астмы. Но когда выяснилось, что проблемы не от астмы, а от аллергии на глютен, то и барокамеры стали не нужны.
хейтеры такие смешные. но дремучие))
Вот если бы он был американцем или англичанином или хотя бы испанцем, то тогда, конечно, --- другое дело.
К примеру, Лэнсу Армстронгу(американцу), более 10-ти лет было разрешено принимать любые виды допинга в виде TUE и выигрывать при этом любые соревнования, пока он не прокололся уже в конце карьеры. Но, прокол его произошёл не из за допинга, а по совершенно другой причине. После этого ему вспомнили всё....
В файлах FancyBears (тех самых, которые хакнули серверы WADA) фигурируют не только Рафик и Сэрина, но и Родж.
Федерер тоже получал TUE на запрещённые препараты.
А вот Джоковича в тех файлах нет.
каково, а?)
"я точно не помню, о Роджер не слышал ни слова" (с)
Это 2 цитаты из твоего же камента.
Ничего не смущает, не? Тут помню, тут не помню.
бхх))))
Но это наш сектант =)
Информацию имею в результате личного общения с тренерами спортсменов, выступавших на самом высоком международном уровне. (То же самое в своё время применял и небезызвестный М.Фуркад).
Также хочу отметить и выступление Федерера на Уимблдоне 2019 г. После лёгкой победы в 4-х сетах в п-ф над Надалем он как заводной, без устали отыграл с Новаком в финале, практически 6 сетов, показав при этом выдающийся уровень физической готовности. Я практически уверен, что не всё там кристально чисто в отношении Роджера.
После этого поражения Федерер уже никогда не был в такой готовности от слова совсем.