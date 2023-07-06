Новак Джокович: «Вавринка отнял у меня два «Больших шлема»

прокомментировал то, что может сыграть со в третьем круге « ».

«Он отнял у меня два «Больших шлема». Обыграл меня в двух финалах (улыбается).

Нет, Стэн мне очень нравится. Отличный человек. И меня вдохновляет то, что он делает – ему почти 40 лет, а он все еще силен. Мало кто на такое способен. После нескольких операций на коленях он старается написать еще немного истории – своей личной и теннисной. Нельзя забывать, что он трехкратный чемпион «Большого шлема», победитель Кубка Дэвиса и Олимпиады. У него фантастическая карьера.

Поэтому меня очень впечатляет то, что он все равно отказывается сдаваться – несмотря на все физические трудности, которые пережил за последние 5-6 лет.

Надеюсь, мы с ним встретимся, потому что мы уже давно не играли. Это будет дуэль ветеранов (улыбается)».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе