Новак Джокович: «Вавринка отнял у меня два «Больших шлема»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Стэн Вавринка Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что может сыграть со Стэном Вавринкой в третьем круге «Уимблдона».

«Он отнял у меня два «Больших шлема». Обыграл меня в двух финалах (улыбается).

Нет, Стэн мне очень нравится. Отличный человек. И меня вдохновляет то, что он делает – ему почти 40 лет, а он все еще силен. Мало кто на такое способен. После нескольких операций на коленях он старается написать еще немного истории – своей личной и теннисной. Нельзя забывать, что он трехкратный чемпион «Большого шлема», победитель Кубка Дэвиса и Олимпиады. У него фантастическая карьера.

Поэтому меня очень впечатляет то, что он все равно отказывается сдаваться – несмотря на все физические трудности, которые пережил за последние 5-6 лет.

Надеюсь, мы с ним встретимся, потому что мы уже давно не играли. Это будет дуэль ветеранов (улыбается)».

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10 комментариев

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Renki
Есть риск, что к концу матча покрытие превратится в грунт...
+4
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+4
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eple
Хорошо, что на траве играют, песок не сильно мешать будет
+4
-1
+3
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TennisForever
Стэн ,тряхни стариной !
+2
0
+2
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DzeLIvan
А что, АО-14 он заведомо отдал Надалю?
+1
0
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Борода Бенуа Пэра
Ответ Stas Salesov
Жаль, что Стэну придется играть с Джоковичем без дня отдыха
Не факт что он пройдёт Эттчеверри
+1
0
+1
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Stas Salesov
Жаль, что Стэну придется играть с Джоковичем без дня отдыха
+3
-3
0
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Борода Бенуа Пэра
Ответ Андрей Михайлюк
Да, то как Вавр поставил на колени белградца на корте Филиппа Шатрие, на Матчболе фирменным одноручным по линии - навсегда останется в сердцах болельщиков игры номер 1 на планете. А простые обыватели - пусть считают победы серба против топов - Рууд, Циципас, Медведев
Ух ты какой серьёзный
+1
-1
0
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hrum
Ответ Андрей Михайлюк
Да, то как Вавр поставил на колени белградца на корте Филиппа Шатрие, на Матчболе фирменным одноручным по линии - навсегда останется в сердцах болельщиков игры номер 1 на планете. А простые обыватели - пусть считают победы серба против топов - Рууд, Циципас, Медведев
Багдатис, Гонсалес, Чилич и прочие Филиппусисы тоже ничё так топчики под стать...
0
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