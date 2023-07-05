Касаткина о переговорах WTA с Саудовской Аравией: «Сейчас все решают деньги. К сожалению, не все зависит от нас»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала то, что WTA ведет переговоры с Саудовской Аравией.

«С этой страной связано много проблемных моментов. Трудно об этом говорить. Они еще ведут переговоры с ATP, и мужчинам там легче, они себя комфортно чувствуют. А мы – нет.

Скажем так, сейчас все решают деньги. Я не согласна с тем, что деньги должны быть ключевым фактором. Но, к сожалению, не все зависит от нас – и от меня конкретно.

Все в руках более важных людей, к сожалению. И Ник Кириос, например, сказал, что с радостью туда поедет только ради большого чека. Но для меня деньги – не главное».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Это я так понимаю другое?
Дарья Касаткина и Анетт Контавейт покатались на картинге в Абу-Даби.
"В Арабских Эмиратах женщины носят только строгую черную одежду, которая полностью покрывает их тела."
"Арабскую женщину всегда кто-то должен сопровождать "
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кононов
Фалькао к нам не поедет, как и касаткина в саудовскую Аравию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Ответ ivanzhu90
Это я так понимаю другое? Дарья Касаткина и Анетт Контавейт покатались на картинге в Абу-Даби. "В Арабских Эмиратах женщины носят только строгую черную одежду, которая полностью покрывает их тела." "Арабскую женщину всегда кто-то должен сопровождать "
Ссылочку киньте, будьте добры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
Ответ Vale1
Ссылочку киньте, будьте добры.
На что именно? За ссылки тут в бан отлететь можно.
То что турниры WTA проводятся в ОАЭ и Катаре открытая общедоступная информация. Положение женщин в этих странах, тоже легко можно загуглить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий