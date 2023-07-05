Касаткина о переговорах WTA с Саудовской Аравией: «Сейчас все решают деньги. К сожалению, не все зависит от нас»
Дарья Касаткина прокомментировала то, что WTA ведет переговоры с Саудовской Аравией.
«С этой страной связано много проблемных моментов. Трудно об этом говорить. Они еще ведут переговоры с ATP, и мужчинам там легче, они себя комфортно чувствуют. А мы – нет.
Скажем так, сейчас все решают деньги. Я не согласна с тем, что деньги должны быть ключевым фактором. Но, к сожалению, не все зависит от нас – и от меня конкретно.
Все в руках более важных людей, к сожалению. И Ник Кириос, например, сказал, что с радостью туда поедет только ради большого чека. Но для меня деньги – не главное».
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Дарья Касаткина и Анетт Контавейт покатались на картинге в Абу-Даби.
"В Арабских Эмиратах женщины носят только строгую черную одежду, которая полностью покрывает их тела."
"Арабскую женщину всегда кто-то должен сопровождать "
То что турниры WTA проводятся в ОАЭ и Катаре открытая общедоступная информация. Положение женщин в этих странах, тоже легко можно загуглить.