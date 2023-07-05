Рыбакина о том, что «Уимблдон» разрешил теннисисткам носить цветное нижнее белье: «Хорошо, когда есть выбор. Но мне было удобно и во всем белом»

Теги Уимблдон WTA Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина прокомментировала то, что «Уимблдон» с этого сезона снял запрет на ношение цветного нижнего белья.

– Вы надели темные шорты. В этом году в правила внесли изменения. Как вы к этому относитесь? Для вас это облегчение? Приятно иметь такую возможность?

– Хорошо, когда есть выбор. Но мне было удобно и во всем белом. Я считаю, что перемены – это хорошо, и у нас осталась традиция быть полностью в белом. Просто внесли небольшие коррективы. Я думаю, в целом это к лучшему.

Цветное белье на «Уимблдоне» больше не под запретом. Это реакция на проблему месячных

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3 комментария

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Александр Кучер
Хорошему танцору ничто не мешает)))
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justbored
"Вы надели чёрные шорты" That’s what I call a Loaded Question ))
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