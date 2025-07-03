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Кудерметова впервые в сезоне выбыла раньше 3-го круга на «Большом шлеме»

Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг «Уимблдона».

Россиянка проиграла десятой ракетке мира Эмме Наварро – 1:6, 2:6. Для Кудерметовой это восьмое поражение подряд от соперниц из топ-10 – она не побеждала их с октября 2023-го.

Россиянка впервые в сезоне проиграла на «Шлеме» раньше третьего круга: на Australian Open она дошла до четвертого круга, на «Ролан Гаррос» – до третьего. При этом на «Уимблдоне» она никогда не проходила дальше второго круга.

Опубликовано: Алёна Майорова
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