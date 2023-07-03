Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев 4 июля в матче первого круга турнира Большого шлема Уимблдон 2023 встретится с молодым британским теннисистом Артуром Фери. Матч начнется не ранее 17:30 по московскому времени.

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Соперники будут играть на втором корте. Прямую видеотрансляцию встречи теннисистов болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Сам факт допуска россиян и белорусов на Уимблдонский турнир уже можно считать большим плюсом. Все-таки от прошлогодних соревнований осталось не очень хорошее послевкусие, не было всех сильнейших. Сложно сказать, чего мог добиться Даниил Медведев в 2022 году, но высшим его достижением на травяном турнире Большого шлема остается выход в четвертый круг в 2021 году. Плюс в том, что россиянин постепенно улучшает свои достижения на Уимблдоне, минус в том, что его текущая форма вызывает опасения. Для преодоления первых раундов сил и уверенности хватит, но дальше по сетке могут возникнуть проблемы.

Медведев — Фери прогноз на первый круг Уимблдон 2023

Вряд ли сможет доставить их Артур Фери. Наверное. даже хорошо, что в первом раунде Медведеву достался такой неискушенный соперник. Фери, по сути, находится только в начале своей карьеры, хотя и является ровесником первой ракетки мира Карлоса Алькараса. У британца нет пока ни одного титула на турнирах АТР любой категории. В турнирах Большого шлема до этого он ни разу не принимал участия, не играл даже в квалификации. Сейчас он получил от организаторов уайлд кард. Матч с соперником из первой десятки мирового рейтинга для Ферии вообще станет первым в карьере.

Исходя из всего этого вопрос о победителе не стоит. Должно случится что-то совсем плохое, чтобы Медведев проиграл. Другое дело, сможет ли британец оказать хоть какое-то сопротивление. На предыдущем ТБШ во Франции Даниил тоже должен был без проблем обыгрывать в первом круге бразильца Тиаго Сейбота Уайлда, но после матча зачехлил ракетку. Наверняка выводы будут сделаны. Букмекеры полностью на стороне россиянина. Winline предлагает на победу Даниила коэффициент 1,01, выигрыш Фери оценивается коэффициентом 18,00.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023