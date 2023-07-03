Первая ракетка России Даниил Медведев в матче первого круга на Уимблдоне 2023 сыграет с хозяином корта обладателем уайлд кард Артуром Фери. Матч состоится 4 июля на втором корте, начало не ранее 17:30 по московскому времени.

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Даниил Медведев один из самых титулованных современных теннисистов, это если убрать за скобки достижения Новака Джоковича. Но насколько россиянин титулован, настолько порой и нестабилен. В одном из своих давних интервью Медведев назвал Уимблдон своим любимым турниром Большого шлема. Может быть, это и так, если речь идет об антураже, истории и прочее, но судя по результатам особой любви нет. Высшее достижение Даниила на кортах Уимблдона — выход в четвертый круг в 2021 году. Рассуждать о том, что могло быть в прошлом году, когда россиян не допустили, дело пустое. Лучше смотреть на показатели игры Медведева за последний период, и тут все не очень хорошо. На Ролан Гаррос он вылетел уже в первом круге, затем участвовал в двух турнирах на травяном покрытии. В Хертогенбосе результат тот же, сразу поражение от Адриана Маннарино. В Галле россиянин смог добраться до четвертьфинала. При этом мы помним, что на счету Медведева в этом сезоне пять побед на турнира АТР, лишь Карлос Алькарас смог недавно догнать его по этому показателю. Если к Даниилу вернется уверенность первой половины сезона, то на текущем турнире можно зайти очень далеко.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Уимблдон: Даниил Медведев – Артур Фери прямая трансляция матча 04.07.2023

Для Артура Фери большой аванс участвовать в турнире Большого Шлема. Он представитель поколения Алькараса, Руне и Синнера, через полторы недели ему исполнится 21 год. Однако достижений подобных вышеупомянутой троицы у англичанина нет. Выше 324 места в рейтинге АТР он не поднимался, но и карьера его только начинается. Ранее он участвовал в турнирах Большого шлема только в качестве юниора, но и на таком уровне он максимум доходил до третьего раунда, в том числе и на Уимблдоне в 2019 году. На взрослых турнирах АТР похвастать Артуру тоже нечем. Разве что можно записать ему в актив победы над теннисистами из первой сотни Констаном Лестьенном и Алексеем Попыриным. В парном теннисе у Фери тоже побед не очень много. Сама встреча с третьей ракеткой мира на глазах у своей публике должна стать большой мотивацией. Да и родители порадуются, мама у него сама играла в теннис, а отец в данный момент является президентом французского футбольного клуба «Лорьян».

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Медведева — 3

победы/поражения Медведева в 2023 году — 41/8

победы/поражения Медведева на траве — 2/2

рейтинг ATP Фери — 391

победы/поражения Фери в 2023 году — 7/4

победы/поражения Фери на траве — 2/4

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Медведев — Фери

С травяным покрытием у Даниила Медведева в последнее время не складывается. В последних пяти матчах на траве он уступил в трех. У Артура Фери пока нет ни одной победы на уровне АТР.

Статистика личных встреч Медведев — Фери

Ранее теннисисты на теннисных турнирах в личных поединках не пересекались, матч на Уимблдоне станет для них первым.

Прогноз на матч Медведев — Фери

Что может противопоставить Артур Фери третьей ракетке мира? Только кураж, поддержку родных трибун. Есть, правда, у британца в арсенале хорошая подача и сильный форхенд, но хватит ли этого, чтобы доставить Медведеву хоть какие-то проблемы. Надежда только на то, что россиянин расслабится, ди и то вряд ли. Думается, Даниил хорошо запомнил неудачу на Ролан Гаррос и сделает правильные выводы. Разрыв в коэффициентах очень большой. Winline предлагает на победу Медведева коэффициент 1,01, успех Фери оценивается коэффициентом 18,00.

Наш прогноз: вопрос о победителе не стоит, тут нужны ставки на тотал по геймам и тут лучше поставить меньше 27,5. Еще одну ставку можно сделать на фору по геймам в отношении Фери — 9,5

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023