Винус о падении в матче со Свитолиной: «Я идеально начала, но в итоге трава меня убила»

Теги Винус Уильямс Уимблдон WTA Теннис

Винус Уильямс прокомментировала падение в первом круге «Уимблдона».

43-летняя американка упала на корт, повредила колено и проиграла Элине Свитолиной.

«Я не совсем точно понимаю, что произошло. Нужно будет завтра исследовать. Сейчас уже поздно. Но было довольно больно.

Трава сама по себе скользкая. В какой-то момент ты упадешь. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, но в итоге трава меня убила».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Здоровья легенде!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Graf
Трава и не таких убивает
Помню, как один кореш часов 5 рыдал, так травой убился)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bdv68
Трава убила (((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Выдыхай, бобер! Выдыхай!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ben Shelton
выглядело как очень страшное падение...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий