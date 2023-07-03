Винус о падении в матче со Свитолиной: «Я идеально начала, но в итоге трава меня убила»
Винус Уильямс прокомментировала падение в первом круге «Уимблдона».
43-летняя американка упала на корт, повредила колено и проиграла Элине Свитолиной.
«Я не совсем точно понимаю, что произошло. Нужно будет завтра исследовать. Сейчас уже поздно. Но было довольно больно.
Трава сама по себе скользкая. В какой-то момент ты упадешь. Мне просто не повезло. Я идеально начала матч, но в итоге трава меня убила».
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Помню, как один кореш часов 5 рыдал, так травой убился)