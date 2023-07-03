«Вы же знаете, что я не из России?» Азаренко спросили о важности «Уимблдона» в России

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала возвращение на «Уимблдон» .

– Было очень здорово. Люди очень приятные. Есть онлайн-сторона, а есть реальность. И лично я столкнулась с очень хорошим отношением.

Иногда бывают происшествия, но у меня ощущение, что мне везде рады. Меня везде поддерживают. И я очень это ценю.

Сегодня я слышала: «Вперед, Вика». Меня поддерживали. Поэтому я и люблю играть перед зрителями, устраивать шоу. Было здорово.

– Вы сказали «происшествия». Они сегодня были?

– Нет-нет-нет. Я не говорю, что со мной лично. Думаю, все в курсе некоторых ситуаций, которые возникали не сегодня и не здесь. Это более глобальное наблюдение.

– Вы говорили про онлайн-сторону. То есть, в интернете может быть критика, а лично вы ее не видите? Вы это имели в виду?

– Очень легко прятаться за экраном. По-моему, в любой ситуации лучше всего поговорить лицом к лицу.

Я из тех, кто сразу идет к человеку, если у меня какие-то проблемы. У меня это всегда срабатывало. Многие, к сожалению, так не делают. А так было бы намного проще решать разногласия.

– Что «Уимблдон» значит для России? Он играет важную роль в культуре?

– Вы же знаете, что я не из России? – сказала Азаренко.

После этого журналист попытался расспросить ее на тему того, что «Уимблдон» вообще значит для мира.

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14 комментариев

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кракадил
Не знают.
+8
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Vale1
Ответ Александр Зикрянь
я думал, что, только на матч ТВ такие "журналисты" работают!
Идиотов везде хватает...
+9
-2
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Александр Зикрянь
я думал, что, только на матч ТВ такие "журналисты" работают!
+9
-3
+6
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Милдронат Бромантанов
Всё, что нужно знать об их журналистах. Лишь бы спровоцировать. Турнир толком не начался, но уже всех в подобном едком ключе опросили.
+7
-3
+4
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Olegus7
Вот так новость для англичанина, что Беларусь, оказывается, самостоятельная страна:)
+2
0
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Mohnatiy
Ну и ответила бы ему про значимость Уимблдона для ирландского тенниса. А что, Уимблдон не в Ирландии? 😁
+3
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encaro_one
То ли из Монако, то ли из Калифорнии. Сама то уже определилась?
+3
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Vale1
Ответ Ярик01
Эту Белоруссию Ленин выдумал в 1917 году, никогда самостоятельного государства и не было у них.
А виновата в этом Виктория, значит?
+3
-3
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AminO2
Ответ Mohnatiy
Ну и ответила бы ему про значимость Уимблдона для ирландского тенниса. А что, Уимблдон не в Ирландии? 😁
Белоруссия это скорее Уэльс.
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maximus388
Ответ Olegus7
Вот так новость для англичанина, что Беларусь, оказывается, самостоятельная страна:)
Не новость. Потому как Беларусь -- родина общеизвестного Джона Уика, он же "Баба-яга".
Другое дело, что на этом познания заканчиваются и на поверку оказывается, что звали его Джордани Йованович (типичное белорусское имя).
Клюква -- она везде клюква, эти недалекие стереотипы есть и в кино, и в спорте, и обычной жизни.
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