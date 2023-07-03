«Вы же знаете, что я не из России?» Азаренко спросили о важности «Уимблдона» в России

Виктория Азаренко прокомментировала возвращение на «Уимблдон» .

– Было очень здорово. Люди очень приятные. Есть онлайн-сторона, а есть реальность. И лично я столкнулась с очень хорошим отношением.

Иногда бывают происшествия, но у меня ощущение, что мне везде рады. Меня везде поддерживают. И я очень это ценю.

Сегодня я слышала: «Вперед, Вика». Меня поддерживали. Поэтому я и люблю играть перед зрителями, устраивать шоу. Было здорово.

– Вы сказали «происшествия». Они сегодня были?

– Нет-нет-нет. Я не говорю, что со мной лично. Думаю, все в курсе некоторых ситуаций, которые возникали не сегодня и не здесь. Это более глобальное наблюдение.

– Вы говорили про онлайн-сторону. То есть, в интернете может быть критика, а лично вы ее не видите? Вы это имели в виду?

– Очень легко прятаться за экраном. По-моему, в любой ситуации лучше всего поговорить лицом к лицу.

Я из тех, кто сразу идет к человеку, если у меня какие-то проблемы. У меня это всегда срабатывало. Многие, к сожалению, так не делают. А так было бы намного проще решать разногласия.

– Что «Уимблдон» значит для России? Он играет важную роль в культуре?

– Вы же знаете, что я не из России? – сказала Азаренко.

После этого журналист попытался расспросить ее на тему того, что «Уимблдон» вообще значит для мира.

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