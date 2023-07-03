Рублев о прошлогоднем недопуске на «Уимблдон»: «В итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали»
Андрей Рублев рассказал, считает ли он ошибкой прошлогоднее отстранение от «Уимблдона».
«Мы могли бы найти решение. Если было желание как-то помочь теннису и людям, то были более удачные варианты. Не просто отстранение. Потому что в итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали.
Конечно, было много куда более удачных вариантов. Но как вышло, так и вышло. Теперь мы здесь, и я очень рад, что смог вернуться и выступить».
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