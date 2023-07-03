Рублев о прошлогоднем недопуске на «Уимблдон»: «В итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали»

рассказал, считает ли он ошибкой прошлогоднее отстранение от « ».

«Мы могли бы найти решение. Если было желание как-то помочь теннису и людям, то были более удачные варианты. Не просто отстранение. Потому что в итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали.

Конечно, было много куда более удачных вариантов. Но как вышло, так и вышло. Теперь мы здесь, и я очень рад, что смог вернуться и выступить».

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