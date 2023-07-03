Рублев о прошлогоднем недопуске на «Уимблдон»: «В итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, считает ли он ошибкой прошлогоднее отстранение от «Уимблдона».

«Мы могли бы найти решение. Если было желание как-то помочь теннису и людям, то были более удачные варианты. Не просто отстранение. Потому что в итоге это ни на что не повлияло. Они только себе хуже сделали.

Конечно, было много куда более удачных вариантов. Но как вышло, так и вышло. Теперь мы здесь, и я очень рад, что смог вернуться и выступить».

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7 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ avcgloronalduMU
его отсутствие никто не заметил, как и Хасанова и других
Ты заметил раз написал.
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генгбенг
а вообще конечно интересно с этим Уимбулдоном. все будут расчехляться по полной
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Новый Орлеан
Ответ генгбенг
да, не повлияло. а вот отстраненние всех остальных спортсменов повлияеет,ага
У остальных спортсменов нет таких бронированных кулаков как ВТА и АТП. Глядишь и там бы утряслось будь начи адекватными.
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генгбенг
да, не повлияло. а вот отстраненние всех остальных спортсменов повлияеет,ага
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Alexander2022
Ответ генгбенг
да, не повлияло. а вот отстраненние всех остальных спортсменов повлияеет,ага
Остальные спортсмены хотят усидеть на двух стульях
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генгбенг
Ответ Alexander2022
Остальные спортсмены хотят усидеть на двух стульях
да да. главное нефть с газом продолжают качаться и продоваться.угадай кто её покупает
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