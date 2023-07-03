Андрей Рублев: «На «Уимблдоне» трава медленнее, чем на других турнирах. Можно проводить больше розыгрышей, принимать подачу»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал условия на «Уимблдоне». В первом круге он обыграл Макса Перселла – 6:3, 7:5, 6:4.

«Конечно, я нервничал. В первом матче никогда не знаешь чего ожидать. И после тренировочных кортов игровые кажутся немного другими. Поэтому немного больше переживаешь.

Я доволен тем, что смог прибиться к условиям и закончить матч на высоком уровне.

Я бы сказал, что в Галле трава быстрее по сравнению с «Уимблдоном». На «Уимблдоне» она медленнее, можно проводить больше розыгрышей. Можно принимать подачу.

Но, не знаю. Может быть, на Корте №3, где я играл, не очень много тренировались, но было ощущение, что он быстрее тренировочных. Трава чуть выше.

А вообще на «Уимблдоне» я всегда начинаю тренироваться и радуюсь, что корты медленнее, что можно проводить розыгрыши, можно лучше принимать».

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1 комментарий

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Стэн Смит
Кого кого победил Рублёв? Вы там вообще работать собираетесь?
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