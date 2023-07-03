Рублев после выхода во второй круг «Уимблдона»: «Я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Макс Перселл Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Максом Перселлом в первом круге «Уимблдона».

Он выиграл 6:3, 7:5, 6:4.

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва (трибуны аплодируют). Выступать в Лондоне, выступать на «Уимблдоне» – это особенное ощущение. Уже в 11 утра полный стадион. Я рад, что победил.

Конечно, всегда хочется победить в трех сетах, как можно проще. Но так не всегда получается. Я уступал 2:5, и мне повезло, что я отыгрался. Потому что я уже готовился к третьему сету. Но я выполнил несколько хороших ударов, качественно провел концовку второго сета», – сказал Рублев в интервью на корте.

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3 комментария

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Bashibuzuck
Рубль, жги✊✊✊
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инок
Андрея с победой! Все достаточно дежурно прошло, всем бы нашим его почин поддержать.
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Istianoff
Еще заплачь, Андрюшка.
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