Рублев после выхода во второй круг «Уимблдона»: «Я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва»

Андрей Рублев прокомментировал победу над Максом Перселлом в первом круге «Уимблдона».

Он выиграл 6:3, 7:5, 6:4.

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва (трибуны аплодируют). Выступать в Лондоне, выступать на «Уимблдоне» – это особенное ощущение. Уже в 11 утра полный стадион. Я рад, что победил.

Конечно, всегда хочется победить в трех сетах, как можно проще. Но так не всегда получается. Я уступал 2:5, и мне повезло, что я отыгрался. Потому что я уже готовился к третьему сету. Но я выполнил несколько хороших ударов, качественно провел концовку второго сета», – сказал Рублев в интервью на корте.

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