Норри о доминировании Джоковича на «Больших шлемах»: «Он всегда прибавляет по ходу матчей, заставляет бить из неудобных позиций»

Кэмерон Норри высказался о доминировании Новака Джоковича на «Уимблдоне».

В прошлом году он уступил ему в полуфинале – 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

– В прошлом году вы отлично начали полуфинал против Джоковича – взяли первый сет. Что самое сложное в игре против Новака?

– Хороший вопрос.

Думаю, он всегда старается играть так же, как в том матче. Я хорошо играл, все делал правильно, но во втором сете что-то пошло не так в одном гейме на подаче – я дважды ошибся на простых мячах. В такие моменты понимаешь, что должен продолжать играть на высоком уровне, а я немного сбавил темп, чем он и воспользовался. С того момента он заиграл еще лучше и держал уровень до конца матча. А я немного просел. В этом была разница.

Он может найти выход в любом матче, в котором чувствует себя хорошо. Он всегда прибавляет по ходу матчей, поэтому его сложно обыграть в пятисетовом формате. Он заставляет бить из неудобных позиций, даже простые удары становятся сложными. Так он заставляет тебя чувствовать, что ты должен играть практически идеально.

В таких матчах у него можно многому научиться. Он играет на очень высоком уровне. Я очень уважаю его теннис, особенно на этом покрытии. Для меня это был хороший урок.

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