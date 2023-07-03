Норри о доминировании Джоковича на «Больших шлемах»: «Он всегда прибавляет по ходу матчей, заставляет бить из неудобных позиций»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри высказался о доминировании Новака Джоковича на «Уимблдоне».

В прошлом году он уступил ему в полуфинале – 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

– В прошлом году вы отлично начали полуфинал против Джоковича – взяли первый сет. Что самое сложное в игре против Новака?

– Хороший вопрос.

Думаю, он всегда старается играть так же, как в том матче. Я хорошо играл, все делал правильно, но во втором сете что-то пошло не так в одном гейме на подаче – я дважды ошибся на простых мячах. В такие моменты понимаешь, что должен продолжать играть на высоком уровне, а я немного сбавил темп, чем он и воспользовался. С того момента он заиграл еще лучше и держал уровень до конца матча. А я немного просел. В этом была разница.

Он может найти выход в любом матче, в котором чувствует себя хорошо. Он всегда прибавляет по ходу матчей, поэтому его сложно обыграть в пятисетовом формате. Он заставляет бить из неудобных позиций, даже простые удары становятся сложными. Так он заставляет тебя чувствовать, что ты должен играть практически идеально.

В таких матчах у него можно многому научиться. Он играет на очень высоком уровне. Я очень уважаю его теннис, особенно на этом покрытии. Для меня это был хороший урок.

Кто-нибудь остановит Джоковича на «Уимблдоне»? Как дела у Медведева? Может, Мирра Андреева возьмет титул? Изучаем сетки

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3 комментария

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Serg Leone
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Ответ RealJon
мне кажется они и правда скоро сократят пяти сетовки, чтобы Новак больше не выиграл ТБШ. не зря последние время разговоров об этом стало больше.
Не сократят. Наоборот сейчас собираются некоторые мастерсы увеличивать по продолжительности по типу как в Майами или Индиан-Уэллсе. В идеале Я считаю нужно сделать, чтобы на всех шлемах 5 сет заканчивался тайбрейком при счёте 6:6, как и все другие сеты, а не 12:12, или до тех пор пока кто-то не сделает брейк. На первый план должно выходить мастерство, а не выносливость, это техничный вид спорта всё таки, а не бег на длинные дистанции.
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RealJon
мне кажется они и правда скоро сократят пяти сетовки, чтобы Новак больше не выиграл ТБШ. не зря последние время разговоров об этом стало больше.
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