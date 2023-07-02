36-летний Шарди завершит карьеру на «Уимблдоне»: «Я сыграю против первой ракетки мира на одном из самых красивых кортов»

Теги Уимблдон ATP Жереми Шарди Теннис

Жереми Шарди завершит карьеру на «Уимблдоне».

36-летний Шарди – чемпион одного турнира ATP в одиночном разряде и семи в парном.

Француз – четвертьфиналист Australian Open-2013. В том же году он поднялся на наивысшую в карьере 25-ю строчку рейтинга.

Он пропустил весь прошлый сезон и в июне 2022-го перенес операцию на ноге.

В первом круге «Уимблдона» Шарди сыграет с Карлосом Алькарасом.

«Для меня это особенная неделя. Я сыграю дома, в Лондоне, где сейчас живу. Это мой последний турнир в одиночном разряде.

Здесь все началось, я победил на этом турнире по юниорам, я не играл «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к «Уимблдону». Ко мне приехала вся семья, и я сыграю против первой ракетки мира на одном из самых красивых кортов. Это будет прекрасное завершение, как бы ни сложилось. Это награда за все усилия. Если это будет мой последний матч, то это шанс в последний раз получить такой опыт.

Я не хотел покидать корт после сложного периода, который пережил. Я настроился на борьбу, чтобы попытаться вернуться и снова играть. Все не идеально. Чаще бывают дни, когда мне трудно, чем когда я получаю удовольствие от игры. Я постараюсь выложиться по полной. Я хотел закончить здесь. Я очень доволен».

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