Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге из-за жара и пищевого отравления
Ига Швентек снялась с полуфинала турнира.
«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча. У меня была бессонная ночь из-за жара и возможного пищевого отравления. Сегодня я не смогу выступать, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке».
Полька впервые в карьере снялась с турнира до начала матча. При этом она дважды снималась по ходу игры.
На отказе Швентек в свой второй финал WTA вышла Лючия Бронцетти.
На следующей неделе Швентек начнет «Уимблдон» матчем против Чжу Линь.
ясно,как божий день