Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге из-за жара и пищевого отравления

Ига Швентек снялась с полуфинала турнира.

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча. У меня была бессонная ночь из-за жара и возможного пищевого отравления. Сегодня я не смогу выступать, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке».

Полька впервые в карьере снялась с турнира до начала матча. При этом она дважды снималась по ходу игры.

На отказе Швентек в свой второй финал WTA вышла Лючия Бронцетти.

На следующей неделе Швентек начнет «Уимблдон» матчем против Чжу Линь.

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