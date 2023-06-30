Швентек снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге из-за жара и пищевого отравления

Теги WTA Ига Швентек Лючия Бронцетти Bad Homburg Open Теннис

Ига Швентек снялась с полуфинала турнира.

«К сожалению, я вынуждена сняться с сегодняшнего матча. У меня была бессонная ночь из-за жара и возможного пищевого отравления. Сегодня я не смогу выступать, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке».

Полька впервые в карьере снялась с турнира до начала матча. При этом она дважды снималась по ходу игры.

На отказе Швентек в свой второй финал WTA вышла Лючия Бронцетти.

На следующей неделе Швентек начнет «Уимблдон» матчем против Чжу Линь.

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16 комментариев

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Scard
Как же я люблю все эти болезни, которые неожиданно появляются перед большими шлемами, а потом также неожиданно на них пропадают. Хотя это звучит по приличней, чем паническая атака)
+19
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+19
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Другая_
Ответ Асель Кабышева
Вообще не понимаю зачем топовым заявляться на турнир за неделю до ТБШ. Может случится все что угодно, вплоть до травмы. Наоборот силы нужно беречь.
Чтобы хоть немного поиграть на траве.
+9
0
+9
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Serj.68
Есть сомнения конечно, что именно из-за этого снялась. Впрочем чтож поделать. Имеет право
+6
0
+6
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Асель Кабышева
Вообще не понимаю зачем топовым заявляться на турнир за неделю до ТБШ. Может случится все что угодно, вплоть до травмы. Наоборот силы нужно беречь.
+4
0
+4
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kjma
Остапенко ожидаемо снялась, теперь Швентек. Наверное большие виды на Уимблдон
+3
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+3
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Jefri AG
Увидела сетку Уима с любимыми Гауфф и Касаткиной в своей четверти и поняла что там будет чем поживиться)
+2
-1
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УсыЧерчесова
ну снялась и снялась, зато если наша Люда Самсонова выйдет в финал, то ей полегче будет
+1
0
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ДоминаторТенниса
Грамотно всё сделала, будет 3+ дня на перелеты, адаптации и прочее к Уимблдону.
+1
0
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Nikola Shell
Ответ Scard
Как же я люблю все эти болезни, которые неожиданно появляются перед большими шлемами, а потом также неожиданно на них пропадают. Хотя это звучит по приличней, чем паническая атака)
Лучше так, а то вон Гарсия с Касаткиной чёт там травму вроде получила
+1
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Мирослав Холод
негласка? с уи тож снимется(с такой подачей ей там точно ниче не светит) не успела почистить допинг
ясно,как божий день
+3
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Serj.68
Ну хорошо хоть не походу матча снялась
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Den Petrov
Балаган..Бронзетти в финале wta..на траве, уму не постижимо..
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твинер без замаха
Участились случаи пищевого отравления. За такие призовые могут и травить.
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sashati
Теперь красотка Лючия победит!
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billy_pilgrim
Ответ Асель Кабышева
Вообще не понимаю зачем топовым заявляться на турнир за неделю до ТБШ. Может случится все что угодно, вплоть до травмы. Наоборот силы нужно беречь.
Даже топовым нужная хоть какая-то практика на траве при переходе с грунта.
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