Швентек об адаптации к траве: «Очень рада, что на 100% использовала время между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном»

Теги WTA Ига Швентек Bad Homburg Open Теннис

Ига Швентек высказалась о выходе в полуфинал в Бад-Хомбурге.

Накануне она обыграла Анну Блинкову – 6:3, 6:2.

«Я рада, что играю в такой стабильный теннис. Обычно на траве не так много времени для тренировок, поэтому я очень рада, что на 100% использовала время между «Ролан Гаррос» и «Уимблдоном».

Я рада, что чувствую себя уверенно и надеюсь, что смогу играть так же в течение следующих двух недель.

Не назвала бы себя экспертом в игре на траве, но я прогрессирую, и для меня это главное. Время, проведенное здесь, пошло мне на пользу. Каждый год я замечаю, что мне легче привыкнуть к условиям».

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1 комментарий

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инок
На данный момент времени Ига самый стабильный и классный игрок в современном женском теннисе...
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