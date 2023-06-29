Гауфф о том, что «Уимблдон» разрешил теннисисткам носить цветное нижнее белье: «Для нас это огромное облегчение»

Коко Гауфф прокомментировала то, что «Уимблдон» с этого сезона снял запрет на ношение цветного нижнего белья.

«Я полностью поддерживаю это решение. Для нас это огромное облегчение. В прошлом году у меня были месячные во время «Уимблдона», и это очень напрягало. Конечно, у нас есть нижнее белье для менструации и другие приспособления, которые помогают, но страх в глубине души всегда сохраняется. Иногда я ходила в туалет чтобы просто убедиться, что ничего не видно.

Думаю, это поможет девушкам в борьбе со стрессом. Очень рада, что обсуждение этой проблемы завершилось таким образом. Это сделает турнир гораздо менее напряженным для теннисисток».

Цветное белье на «Уимблдоне» больше не под запретом. Это реакция на проблему месячных

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