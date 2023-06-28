Рублев о том, нравится ли ему трава: «Вообще нет. Нужно сделать ее медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши»
Андрей Рублев рассказал, как ухаживает за волосами.
На выставочном турнире в Лондоне он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6(3), 7:6(3) и дал интервью на корте.
«Никак. Как проснулся, так и пошел. Все просто».
Также он ответил на вопрос, нравится ли ему играть на траве.
«Вообще нет.
Нужно сделать ее медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши».
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- Вообще нет. Нужно сделать его быстрее, чтобы каждый раз бить на вылет