Рублев о том, нравится ли ему трава: «Вообще нет. Нужно сделать ее медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши»

Теги ATP Андрей Рублев Теннис

Андрей Рублев рассказал, как ухаживает за волосами.

На выставочном турнире в Лондоне он обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:6(3), 7:6(3) и дал интервью на корте.

«Никак. Как проснулся, так и пошел. Все просто».

Также он ответил на вопрос, нравится ли ему играть на траве.

«Вообще нет.

Нужно сделать ее медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
- Роджер, вам нравится грунт?

- Вообще нет. Нужно сделать его быстрее, чтобы каждый раз бить на вылет
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
А лучше сделать себя быстрее, чтоб не тормозить 😁
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джульетта Джульетта
Ответ Sonder
- Роджер, вам нравится грунт? - Вообще нет. Нужно сделать его быстрее, чтобы каждый раз бить на вылет
На какой такой "вылет"? Самолета? Или из турнира?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaltyRose
Врет Андрюшка про волосы, я помню, как он повязку надевал тщательно перед зеркалом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Как проснулся так и пошел - это он про волосы не на голове😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonder
Ответ Джульетта Джульетта
На какой такой "вылет"? Самолета? Или из турнира?)
на Т9 сони хпериа
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большой Сэми
Ответ Sonder
- Роджер, вам нравится грунт? - Вообще нет. Нужно сделать его быстрее, чтобы каждый раз бить на вылет
- Но что Вам мешало так делать в последних финалах против Новака?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Weim
Ответ Джульетта Джульетта
На какой такой "вылет"? Самолета? Или из турнира?)
Восьмилета))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий