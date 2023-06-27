Бад-Хомбург (WTA). Эррани играет с Грачевой, Самсонова встретится с Носковой, Блинкова – с Фернандес
Людмила Самсонова встретится с Линдой Носковой во втором круге в Бад-Хомбурге.
Сетка турнира здесь.
Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Бад-Хомбург, Германия
25 июня – 1 июля 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 27 июня, 17.30
- Дата проведения
- 28 июня, 03.00
- Дата проведения
- 28 июня, 03.00
- Дата проведения
- 27 июня, 13.00
- Дата проведения
- 27 июня, 14.30
- Дата проведения
- 27 июня, 19.00
- Дата проведения
- 28 июня, 03.00
- Дата проведения
- 28 июня, 03.00
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