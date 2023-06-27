Бад-Хомбург (WTA). Эррани играет с Грачевой, Самсонова встретится с Носковой, Блинкова – с Фернандес

Теги результаты WTA Bad Homburg Open Теннис

Людмила Самсонова встретится с Линдой Носковой во втором круге в Бад-Хомбурге.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

25 июня – 1 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг

Линда Носкова (Чехия) Людмила Самсонова (Россия)
Дата проведения
27 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Лейла Фернандес (Канада) Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
28 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия) Евгения Родина (Россия)
Дата проведения
28 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия) Варвара Грачева (Франция)
2:2
Дата проведения
27 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Ализе Корне (Франция) Эмма Наварро (США)
Дата проведения
27 июня, 14.30
Онлайн матча

 

Бьянка Андрееску (Канада) Ребека Машарова (Испания)
Дата проведения
27 июня, 19.00
Онлайн матча

 

Майар Шериф (Египет) Лючия Бронцетти (Италия)
Дата проведения
28 июня, 03.00
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Жиль Тайкманн (Швейцария)
Дата проведения
28 июня, 03.00
Онлайн матча

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