Бад-Хомбург (WTA). Эррани играет с Грачевой, Самсонова встретится с Носковой, Блинкова – с Фернандес

Людмила Самсонова встретится с Линдой Носковой во втором круге в Бад-Хомбурге.

Сетка турнира здесь.

Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Бад-Хомбург, Германия

25 июня – 1 июля 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Второй круг