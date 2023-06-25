Бублик о победе в Галле: «Даже представить не мог, что выиграю этот турнир»

Александр Бублик прокомментировал победу на турнире в Галле.

В финале он обыграл – 6:3, 3:6, 6:3.

«Это невероятно много для меня значит. Полгода у меня были проблемы, и теперь, выиграв такой трофей, я не воспринимаю его как должное. Позади упорная работа. Прежде чем первый раз выйти на корт против (это было во втором круге – Sports.ru), я шел через небольшой зал славы и такой: «Ого, столько разных имен, много ребят, с которыми я знаком. Было бы здорово однажды оказаться в их числе».

Но я даже представить не мог, что выиграю этот турнир, и я очень, очень рад».

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